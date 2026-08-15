В частности, если речь идет о диалектизмах, которыми богат каждый регион нашей страны. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" продолжает знакомить вас с интересными и необычными словами, которые можно услышать в Галичине.

Какие колоритные названия частей дома есть в Галичине

В сорок пятой подборке со ссылкой на "Словарь львовского диалекта" расскажем, какие интересные названия частей дома можно услышать от местных жителей в Галичине. Некоторые из них довольно популярны. Их можно встретить и в произведениях украинских писателей.

В Галичине можно услышать такие необычные слова, обозначающие части домов и зданий:

ві́нда – ліфт;

лазє́нка, лазни́чка – ванна кімната;

сальо́н – вітальня;

са́ля – великий зал;

кльозет – туалет;

Интересно: мы также рассказывали, какие колоритные названия зданий есть в Галичине.

варста́т – майстерня;

п'єц – піч;

ри́нва – водостічна труба;

стрих – горище;

пан Е́дзьо – туалет;

Отметим, что Львов относится к тем городам, где у слова "уборная" есть синоним, который употребляется только во Львове – "пан Эдзьо". Реальный житель города Эрнест (Эдзьо) Тарлерский проживал здесь в начале ХХ века. На площади Рынок у него была кнайпа "Атляс", и все продавцы с рынка ходили туда в уборную. Мужчина был вынужден ввести платный вход. Отсюда и начинается история частных туалетов в городе. А среди жителей с тех пор и укоренилось выражение "пойти к пану Эдзьо".

Также стоит вспомнить такие интересные названия в рамках этой темы:

шкло – скло;

шу́бер – засувка для комина;

льо́каль – 1) шинок; 2) квартира;

льокато́ри – квартиранти.

Изучайте больше слов из галицкого диалекта

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