В частности, если речь идет о диалектизмах, которыми богат каждый регион нашей страны. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" продолжает знакомить вас с интересными и необычными словами, которые можно услышать в Галичине.
Какие колоритные названия частей дома есть в Галичине
В сорок пятой подборке со ссылкой на "Словарь львовского диалекта" расскажем, какие интересные названия частей дома можно услышать от местных жителей в Галичине. Некоторые из них довольно популярны. Их можно встретить и в произведениях украинских писателей.
В Галичине можно услышать такие необычные слова, обозначающие части домов и зданий:
- ві́нда – ліфт;
- лазє́нка, лазни́чка – ванна кімната;
- сальо́н – вітальня;
- са́ля – великий зал;
- кльозет – туалет;
Интересно: мы также рассказывали, какие колоритные названия зданий есть в Галичине.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- варста́т – майстерня;
- п'єц – піч;
- ри́нва – водостічна труба;
- стрих – горище;
- пан Е́дзьо – туалет;
Отметим, что Львов относится к тем городам, где у слова "уборная" есть синоним, который употребляется только во Львове – "пан Эдзьо". Реальный житель города Эрнест (Эдзьо) Тарлерский проживал здесь в начале ХХ века. На площади Рынок у него была кнайпа "Атляс", и все продавцы с рынка ходили туда в уборную. Мужчина был вынужден ввести платный вход. Отсюда и начинается история частных туалетов в городе. А среди жителей с тех пор и укоренилось выражение "пойти к пану Эдзьо".
Также стоит вспомнить такие интересные названия в рамках этой темы:
- шкло – скло;
- шу́бер – засувка для комина;
- льо́каль – 1) шинок; 2) квартира;
- льокато́ри – квартиранти.
Изучайте больше слов из галицкого диалекта
24 Канал также предлагает прочитать следующие подборки из нашей рубрики о диалектизмах в Галичине:
- "Пойдем на чашечку кофе и пирожки": какие фразы и слова передают весь колорит Львова.
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- Бельфер, гайцер и гарбар: кого так называли на галицком диалекте.