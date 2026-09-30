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Учеба Саморазвитие Магель, тримудка, железко: как называют эти предметы в Галичине
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Магель, тримудка, железко: как называют эти предметы в Галичине

Мария Волошин
Как колоритно называют мебель в Галичине
Как колоритно называют мебель в Галичине / Фото: "Путешествие по Прикарпатью"

В украинском языке есть немало интересных и колоритных слов. Ими может похвастаться каждый регион нашей страны.

Разнообразие порой поражает. При этом 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" продолжает знакомить с интересными и необычными словами, которые можно услышать в Галичине.

Как называют мебель и бытовую технику в Галичине

В сорок пятой подборке со ссылкой на Словарь львовского диалекта подскажем, какие интересные названия мебели и приборов, являющихся атрибутами различных жилищ, можно услышать из уст галичан.

  • братру́ра – духовка;
  • бйю́ро, бйю́рко – письмовий стіл;
  • желі́зко – праска;
  • блят – кухонна плита;
  • лю́стро – дзеркало;

Интересно Мы также рассказывали, какие колоритные названия зданий есть в Галичине.

  • маґель, маґельниця – пристосування для прасування;
  • нака́слик – нічна шафка;
  • тримудка – комод;
  • шуфляда – шухляда.

Также предлагаем что-то интересное для названий разнообразных предметов:

  • вазо́нок – вазон;
  • жарі́вка – електрична лампочка;
  • фіра́нка – штора;
  • фортеп’ян – фортепіано;
  • шмата – ганчірка;
  • шу́фля – совок, совкова лопата;

Изучайте больше слов из галицкого диалекта

24 Канал также предлагает прочитать следующие подборки из нашей рубрики о диалектизмах в Галичине: