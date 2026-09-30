Магель, тримудка, железко: как называют эти предметы в Галичине

Разнообразие порой поражает. При этом 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" продолжает знакомить с интересными и необычными словами, которые можно услышать в Галичине.

Как называют мебель и бытовую технику в Галичине

В сорок пятой подборке со ссылкой на Словарь львовского диалекта подскажем, какие интересные названия мебели и приборов, являющихся атрибутами различных жилищ, можно услышать из уст галичан.

братру́ра – духовка;

бйю́ро, бйю́рко – письмовий стіл;

желі́зко – праска;

блят – кухонна плита;

лю́стро – дзеркало;

Интересно Мы также рассказывали, какие колоритные названия зданий есть в Галичине.

маґель, маґельниця – пристосування для прасування;

нака́слик – нічна шафка;

тримудка – комод;

шуфляда – шухляда.

Также предлагаем что-то интересное для названий разнообразных предметов:

вазо́нок – вазон;

жарі́вка – електрична лампочка;

фіра́нка – штора;

фортеп’ян – фортепіано;

шмата – ганчірка;

шу́фля – совок, совкова лопата;