Вероятно, происходит от "Эйрена". Так звали богиню древнегреческой мифологии. 24 Канал при этом расскажет, как можно и как не стоит называть Ирин.

Как называть "Ириш" на украинском языке

Значение имени трактуется как "мир" и "покой".

Редакторка Ольга Васильева отмечает: в Украине распространены и такие московские формы женских имен: Наташа, Маша, Даша, Ксюша, Анюта и другие, которые требуют замены.

Поэтому не "Іріша", а "Іра", "Ірина". Также не стоит называть девушек и женщин "Иринами" и "Иришками".

Ласково можно еще обратиться так: Іра, Ірка, Іруненька, Ірчик, Іринка, Іринчик, Ірусечка, Ірунечка, Ірунька, Іруська, Іронька, Ірусенька, Ірочка, Ірцюня, Іриска.

Отдельными именами, происходящими от этого же имени, стали: Ярина, Орина, Ірена.

Песня об Ирине: видео

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