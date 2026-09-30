Его ввели в соответствии с указом тогдашнего президента Леонида Кучмы. Главная цель праздника – отдать дань уважения работе библиотекарей. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говорите на украинском правильно" подскажет, как в разговоре на эту тему не допустить ошибок.

Как правильно на украинском рассказывать о книгах

В сто двадцать девятой подборке рассказываем, каких ошибок следует избегать, когда вы говорите о деятельности библиотекарей, в частности об их главных атрибутах в работе – книгах.

  • Бібліотєка – бібліотека;

  • відкрити книгу – розгорнути книгу;

  • закрити книгу – згорнути книгу;

  • ізданія – видання;

  • купляти – купувати;

  • чітать – читати;

  • юбілейне ізданіє – ювілейне видання;

  • іздать – видати;

  • подорожали – подорожчали;

  • стопка книг – стіс книг;

  • страніца – сторінка;

  • перевернути сторінку – перегорнути сторінку;

  • літєратура – література.

Книга или книжка

Известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко рассказал, в чем разница между этими словами.

Слово "книга" имеет оттенок торжественности, возвышенности, поэтому говорить "книга с анекдотами" не стоит. Правильно – "книжка с анекдотами".

Книга – это толстый фолиант, то есть она большая по размеру. Поэтому книгой можно назвать:

  • энциклопедию;

  • большой альбом с репродукциями картин;

  • юбилейное издание "Кобзаря", украшенное различными орнаментами;

  • старинный том.

Кстати, книгой также называют гросбух – это бухгалтерская книга. Также можно говорить о кассовой книге, книге учета товаров и книге жалоб, а все остальное – это книжки.

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