Его ввели в соответствии с указом тогдашнего президента Леонида Кучмы. Главная цель праздника – отдать дань уважения работе библиотекарей. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говорите на украинском правильно" подскажет, как в разговоре на эту тему не допустить ошибок.

Как правильно на украинском рассказывать о книгах

В сто двадцать девятой подборке рассказываем, каких ошибок следует избегать, когда вы говорите о деятельности библиотекарей, в частности об их главных атрибутах в работе – книгах.

Бібліотєка – бібліотека;

відкрити книгу – розгорнути книгу;

закрити книгу – згорнути книгу;

ізданія – видання;

купляти – купувати;

чітать – читати;

юбілейне ізданіє – ювілейне видання;

іздать – видати;

подорожали – подорожчали;

стопка книг – стіс книг;

страніца – сторінка;

перевернути сторінку – перегорнути сторінку;

літєратура – література.

Книга или книжка

Известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко рассказал, в чем разница между этими словами.

Слово "книга" имеет оттенок торжественности, возвышенности, поэтому говорить "книга с анекдотами" не стоит. Правильно – "книжка с анекдотами".

Книга – это толстый фолиант, то есть она большая по размеру. Поэтому книгой можно назвать:

энциклопедию;

большой альбом с репродукциями картин;

юбилейное издание "Кобзаря", украшенное различными орнаментами;

старинный том.

Кстати, книгой также называют гросбух – это бухгалтерская книга. Также можно говорить о кассовой книге, книге учета товаров и книге жалоб, а все остальное – это книжки.

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