Даже если вы не знаете правильных украинских эквивалентов. 24 Канал, в свою очередь, в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говорите на украинском правильно" продолжает помогать вам избегать языковых ошибок.
Как правильно называть птиц на украинском
В сто двадцать шестой подборке подскажем, как правильно называть разных птиц на родном языке. Также приводим суржиковые названия, чтобы вы знали, как не следует называть этих пернатых.
- Грач – грак, гайворон;
- сініца – синиця;
- снєгірь – снігур;
- щегол – щиглик;
- воробей – горобець;
- кукушка – зозуля;
- ласточка – ластівка;
- аїст – лелека, бусол, чорногуз;
- скворец – шпак;
Интересно 24 Канал рассказывал, как красиво и разнообразно на украинском языке можно назвать аиста.
- журавль – журавель;
- попугай – папуга;
- журавль – журавель;
- лебедь – лебідь;
- петух – півень;
- куріца – курка;
- утка – качка;
- гусь – гусак;
- павлин – павич;
- індюк – індик.
Чайка или мартин
В департаменте парков и рекреации Днепровского городского совета в фейсбуке ранее также разъяснили, каких птиц следует называть "чайками", а каких – "мартинами". Ведь жители города их путают.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Так, существует тенденция называть"чайками" любых приморских птиц. Однако в орнитологии название "чайка" привязано к роду Vanellus (рус. чибис) – прибрежным птицам семейства Сивковых, гнездящимся на влажных лугах и болотах.
А вот марти́н (Larus) – птица, что обитает на морских просторах и на внутренних водоемах.
Эти птицы распространены по всему миру, и встретить их можно на любом пляже. Мартины – отличные ныряльщики и рыбаки. Мартины живут везде, где есть море, а некоторые – у рек и пресных водоемов. Во многих странах их ценят как "мусорщиков", которые очищают пляжи. Они не боятся людей и могут выпрашивать у них хлеб и другую еду.
Ранее мы рассказывали, как правильно называть грибы на украинском языке.