Даже если вы не знаете правильных украинских эквивалентов. 24 Канал, в свою очередь, в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говорите на украинском правильно" продолжает помогать вам избегать языковых ошибок.

Как правильно называть птиц на украинском

В сто двадцать шестой подборке подскажем, как правильно называть разных птиц на родном языке. Также приводим суржиковые названия, чтобы вы знали, как не следует называть этих пернатых.

Грач – грак, гайворон;

сініца – синиця;

снєгірь – снігур;

щегол – щиглик;

воробей – горобець;

кукушка – зозуля;

ласточка – ластівка;

аїст – лелека, бусол, чорногуз;

скворец – шпак;

Интересно 24 Канал рассказывал, как красиво и разнообразно на украинском языке можно назвать аиста.

журавль – журавель;

попугай – папуга;

журавль – журавель;

лебедь – лебідь;

петух – півень;

куріца – курка;

утка – качка;

гусь – гусак;

павлин – павич;

індюк – індик.

Чайка или мартин

В департаменте парков и рекреации Днепровского городского совета в фейсбуке ранее также разъяснили, каких птиц следует называть "чайками", а каких – "мартинами". Ведь жители города их путают.

Так, существует тенденция называть"чайками" любых приморских птиц. Однако в орнитологии название "чайка" привязано к роду Vanellus (рус. чибис) – прибрежным птицам семейства Сивковых, гнездящимся на влажных лугах и болотах.

А вот марти́н (Larus) – птица, что обитает на морских просторах и на внутренних водоемах.

Эти птицы распространены по всему миру, и встретить их можно на любом пляже. Мартины – отличные ныряльщики и рыбаки. Мартины живут везде, где есть море, а некоторые – у рек и пресных водоемов. Во многих странах их ценят как "мусорщиков", которые очищают пляжи. Они не боятся людей и могут выпрашивать у них хлеб и другую еду.