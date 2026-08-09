Навіть якщо не знаєте правильні українські відповідники. 24 канал натомість у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує допомагати вам уникати мовних помилок.
Як правильно називати птахів українською
У сто двадцять шостій добірці підкажемо, як правильно називати різних птахів рідною мовою. Також подаємо суржикові назви, аби ви знали, як не варто називати цих пернатих.
- Грач – грак, гайворон;
- сініца – синиця;
- снєгірь – снігур;
- щегол – щиглик;
- воробей – горобець;
- кукушка – зозуля;
- ласточка – ластівка;
- аїст – лелека, бусол, чорногуз;
- скворец – шпак;
Цікаво 24 Канал розповідав, як красиво й різноманітно українською мовою можна назвати лелеку.
- журавль – журавель;
- попугай – папуга;
- журавль – журавель;
- лебедь – лебідь;
- петух – півень;
- куріца – курка;
- утка – качка;
- гусь – гусак;
- павлин – павич;
- індюк – індик.
Чайка чи мартин
У департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради у фейсбуці раніше також розтлумачили, яких птахів варто називати "чайками", а яких – "мартинами". Адже краяни їх плутають.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Так, є тенденція будь-яких приморських птахів називати "чайками". Однак в орнітології назва "чайка" прив'язана до роду Vanellus (рос. чибіс) — прибережних птахів родини Сивкових, що гніздяться на вологих луках та болотах.
А от марти́н (Larus) – птах, що мешкає на морських просторах і на внутрішніх водоймах.
Ці птахи поширені у всьому світі, і зустріти їх можна на будь-якому пляжі. Мартини – відмінні пірначі та рибалки. Мартини живуть скрізь, де є море, а деякі – біля річок та прісних водойм. У багатьох країнах їх цінують як сміттярів, які чистять пляжі. Вони не бояться людей і можуть у них випрошувати хліб та іншу їжу.
Раніше ми розповідали, як правильно називати гриби українською.