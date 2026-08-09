Навіть якщо не знаєте правильні українські відповідники. 24 канал натомість у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує допомагати вам уникати мовних помилок.

Як правильно називати птахів українською

У сто двадцять шостій добірці підкажемо, як правильно називати різних птахів рідною мовою. Також подаємо суржикові назви, аби ви знали, як не варто називати цих пернатих.

  • Грач – грак, гайворон;
  • сініца – синиця;
  • снєгірь – снігур;
  • щегол – щиглик;
  • воробей – горобець;
  • кукушка – зозуля;
  • ласточка – ластівка;
  • аїст – лелека, бусол, чорногуз;
  • скворец – шпак;

Цікаво 24 Канал розповідав, як красиво й різноманітно українською мовою можна назвати лелеку.

  • журавль – журавель;
  • попугай – папуга;
  • журавль – журавель;
  • лебедь – лебідь;
  • петух – півень;
  • куріца – курка;
  • утка – качка;
  • гусь – гусак;
  • павлин – павич;
  • індюк – індик.

Чайка чи мартин

У департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради у фейсбуці раніше також розтлумачили, яких птахів варто називати "чайками", а яких – "мартинами". Адже краяни їх плутають.

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Так, є тенденція будь-яких приморських птахів називати "чайками". Однак в орнітології назва "чайка" прив'язана до роду Vanellus (рос. чибіс) — прибережних птахів родини Сивкових, що гніздяться на вологих луках та болотах.

А от марти́н (Larus) – птах, що мешкає на морських просторах і на внутрішніх водоймах.

Ці птахи поширені у всьому світі, і зустріти їх можна на будь-якому пляжі. Мартини – відмінні пірначі та рибалки. Мартини живуть скрізь, де є море, а деякі – біля річок та прісних водойм. У багатьох країнах їх цінують як сміттярів, які чистять пляжі. Вони не бояться людей і можуть у них випрошувати хліб та іншу їжу.