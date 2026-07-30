Навіть про "тихе полювання". Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як у цій темі не назбирати помилок.

Як правильно назвати гриби українською

У сто двадцять п'ятій добірці підкажемо, як звучать назви грибів українською правильно та які суржикові найменування не треба вживати. І тим, хто їх любить їсти та збирати, радимо зважати не лише на те, чи не є вони отруйними, а й запам’ятати правильні назви рідною мовою, аби не "отруїти" своє мовлення суржиком.

Для початку варто пам'ятати:

  • гріби – гриби;

  • ядовиті – отруйні;

Також розповідаємо, як правильно звучать назви різних грибів українською:

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  • белий гриб – білий гриб, боровик, білик, біляк;

  • подберезовик – підберезник, бабка;

  • подосиновик – підосичник, красноголовець, уточнює Ukr-mova.in.ua.

  • масльонок – маслюк;

  • сироєжка – сироїжка;

  • єжовик – їжовик;

  • печурка – печериця, шампіньйон;

  • вешенка – глива;

  • зонтик – гриб-парасолька;

  • блідна поганка – бліда поганка;

  • сморчок – зморшок чи сморш.

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Шампіньйон чи печериця

Цей популярний гриб можна побачити цілорічно на полицях магазинів. Однак на цінниках можуть бути різні назви: і "печериця", і "шампіньйон". Тож чимало краян може сумніватися, чи є дві назви правильними.

Насправді не різні гриби, а дві назви одного й того самого виду. Різниця лише – у мовному та культурному контексті.

"Шампіньйон" – слово французького походження – champignon, що означає "гриб".

А "печериця" – українська назва, яка, ймовірно, походить від слова "печера" або "пекти".

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