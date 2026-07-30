Даже о "тихой охоте". Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говорите на украинском правильно" расскажет, как не допустить ошибок в этой теме.

Как правильно называть грибы на украинском

В сто двадцать пятой подборке подскажем, как правильно звучат названия грибов на украинском и какие суржиковые названия не следует употреблять. А тем, кто любит их есть и собирать, советуем обращать внимание не только на то, не ядовиты ли они, но и запомнить правильные названия на родном языке, чтобы не "отравить" свою речь суржиком.

Для начала стоит помнить:

гріби – гриби;

ядовиті – отруйні;

Также рассказываем, как правильно звучат названия различных грибов на украинском языке:

белий гриб – білий гриб, боровик, білик, біляк;

подберезовик – підберезник, бабка;

подосиновик – підосичник, красноголовець , уточняет Ukr-mova.in.ua.

масльонок – маслюк;

сироєжка – сироїжка;

єжовик – їжовик;

печурка – печериця, шампіньйон;

вешенка – глива;

зонтик – гриб-парасолька;

блідна поганка – бліда поганка;

сморчок – зморшок чи сморш.

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Шампиньон или печерица

Этот популярный гриб можно увидеть круглый год на полках магазинов. Однако на ценниках могут быть разные названия: и "печериця", и "шампіньйон". Поэтому многие жители страны могут сомневаться, являются ли оба названия правильными.

На самом деле это не разные грибы, а два названия одного и того же вида. Разница лишь в языковом и культурном контексте.

"Шампіньйон" – слово французского происхождения – champignon, что означает "гриб".

А "печериця" – украинское название, которое, вероятно, происходит от слова "печера" или "пекти".

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