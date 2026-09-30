Його запровадили відповідно до указу тодішнього президента Леоніда Кучми. Головна мета свята – вшанувати роботу бібліотекарів. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як у розмові на цю тему не наробити помилок.
Як українською правильно розповісти про книги
У сто двадцять дев'ятій добірці розповідаємо, яких помилок варто уникати коли ви говорите про діяльність бібліотекарів, зокрема їхні головні атрибути у роботі – книги.
Бібліотєка – бібліотека;
відкрити книгу – розгорнути книгу;
закрити книгу – згорнути книгу;
ізданія – видання;
купляти – купувати;
чітать – читати;
юбілейне ізданіє – ювілейне видання;
іздать – видати;
подорожали – подорожчали;
стопка книг – стіс книг;
страніца – сторінка;
перевернути сторінку – перегорнути сторінку;
літєратура – література.
Книга чи книжка
Відомий мовознавець та вчитель української мови Олександр Авраменко розповів, яка різниця між цими словами.
Слово "книга" має відтінок урочистості, піднесеності, тому казати "книга з анекдотами" не варто. Правильно – "книжка з анекдотами".
Книга – це грубий фоліант, тобто вона велика за розміром. Тому книгою можна назвати:
енциклопедію;
великий альбом з репродукцією картин;
ювілейне видання "Кобзаря", оздоблене різними прикрасами;
старовинний том.
До речі, книгою також називають гросбух – це бухгалтерська книга. Також можна казати касова книга, книга обліку товарів та книга скарг, а все решта, то книжки.
Читайте більше антисуржикових добірок
- Не "тополь" та "іва": як називати дерева українською правильно.
- Не "грач" і "аїст": як правильно назвати птахів українською.
- Не "сироєжка" і "сморчок": як правильно називати гриби українською.