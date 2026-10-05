"Треба запам'ятати урок": чому Історія України має бути обов'язковою на НМТ

Історія України має бути обов'язковим предметом на НМТ. Адже історія, як і мова, – це джерело нашої ідентичності.

І щоб не стати жертвою ворога та інформаційної війни, маємо розуміти, чому це все з нами відбувається.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла учителька історії та громадянської освіти Катерина Яворська, яка цьогоріч потрапила до десятки фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Чому історія має бути обов'язковим предметом на НМТ

Педагогиня каже: якщо вчити історію, бути відкритим для розвінчування російських міфів, тоді ми зможемо захистити і в майбутньому убезпечити себе від повторень.

Європа не вивчила важливий урок, і він лишився. Тому варто запам'ятати, що ворог у нас спільний, ми його маємо побороти. Війна показала, як віра у байку про братів і про "хороших рускіх" обернулася проти нас.

За її словами, ніхто не є в безпеці: ні в Чернівцях, ні в Києві, ні в Дніпрі, ні в Одесі.

Сподіваюсь, що українці зрозуміють, запам'ятають цей урок. От тому історія важлива,

– акцентувала вчителька.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

І додала, що ворог хоче знищити українців.

І щоб не бути жертвою, щоб зберегти своє, історія потрібна як предмет для розуміння – себе, своєї ідентичності, свого народу,

– вважає Яворська.