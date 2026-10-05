Вона отримала 1 мільйон гривень на здійснення своєї професійної мрії. Відзначили також інших учителів у різних номінаціях.

Хто отримав головну нагороду Global Teacher Prize Ukraine 2026

Імена усіх переможців назвали 3 жовтня, напередодні Дня учителя, у Національній опері України в Києві під час ювілейної церемонії нагородження найкращих учителів країни. Імʼя переможниці запалили за допомогою світлового шоу на монументі Батьківщини-Матері.

Головна переможниця – Світлана Меркулова.



Світлана Меркулова / Фото: Освіторія

Серед її випускників – 200-бальники та призери обласних олімпіад. Та головне у своїй роботі, зізнається вчителька, вона бачить у тому, що англійська стала для її учнів не просто предметом, а способом говорити про майбутнє: навіть в укритті дебатувати про важливе, планувати подорожі й мріяти.

Сьогодні бути вчителем це не просто якісно викладати свій предмет. Бути вчителем сьогодні — це тримати світло, коли навколо повна темрява, це бути тим надійним дорослим, який допоможе дитині відчути землю під ногами, поверне віру у власні сили. І, стоячи тут, я повторю: ця премія — про вас, це перемога кожного українського вчителя і вчительки: хто щодня заходить в клас, хто виходить онлайн, хто працює в сховищах під звуки тривог, під розриви снарядів. Ми маємо тримати нашу стійкість. Ми заходимо до класу не тільки навчати дітей, ми зцілюємо їхні душі. Ментальне здоров’я, емоційна стійкість та відчуття гідності наших дітей сьогодні важливіші за будь-які оцінки,

– сказала переможниця.

Історія Світлани Меркулової: відео

Зауважимо, що за десять років Global Teacher Prize Ukraine зібрала майже 30 тисяч анкет, номінацій та вчительських історій. У ювілейному сезоні 2026 року ГО "Освіторія", організатор премії, отримала 1 169 анкет і 1 723 номінації від українців.

Важливо Катерина Яворська – учителька історії та громадянської освіти у Дніпрі, яка цьогоріч є однією із десяти фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2026, до Дня вчителя розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чого не пробачить росіянам; які головні історичні уроки Україна та українці мають засвоїти з непростого сьогодення; чому у 1991 році українці обрали не той шлях; чому важлива популяризація українського контенту, патріотичне виховання і медіаграмотність серед учнів; який зараз головний виклик вчителя та що найважче у професії тощо.

Голова Освіторії та засновниця Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин зауважила: за роки роботи премії вдвічі зросла частка українців, які вважають, що професію вчителя дуже цінують в суспільстві, 94% українців називають її важливою, а батьки сьогодні втричі частіше готові рекомендувати дітям обирати вчителювання як кар’єру.

Коли ми створювали премію, у нас була амбіція: повернути професії вчителя ту вагу, на яку вона заслуговує, і щоб суспільство подивилося на учителя інакше. І це сталося. Від рейтингів Форбс до шпальт The Times і BBC, від трибуни Верховної Ради до зали Генеральної Асамблеї ООН — голос українського вчителя чути у всьому світі,

– акцентувала вона.

Хто переміг у номінаціях премії

Спеціальну нагороду «Вчитель-захисник» для педагогів із досвідом військової служби отримав Олександр Чучаєв, учитель історії із Кіровоградщини. Він служить в Силах оборони України на посаді командира роти безпілотних авіаційних комплексів "Привид" 41-ї окремої механізованої бригади. Переможець номінації отримає грошову винагороду на суму 500 000 гривень.



Олександр Чучаєв / Освіторія

Також нагороди у своїх номінаціях отримали й інші педагоги.

«Дошкілля» — Віра Бережок, вихователька з Вінниці. Переможниця отримала 500 000 гривень від ЮНІСЕФ на втілення освітньої мрії.

«Вибір українців» — Давид Кузьмич , учитель технологій та інформатики з Борислава на Львівщині. Переможця цієї відзнаки вже втретє обирала вся країна серед десятки фіналістів на платформі Дія.Освіта. Учитель отримав освітню подорож.

«Вчитель математики» — Юлія Зубарева із Запоріжжя. Переможниця отримала 500 000 гривень від партнера номінації.

«Вчитель хімії» — Олена Трубчаніна, учителька хімії з Покровська Донецької області. Вона отримала півмільйона гривень від партнера номінації.

Одразу три спеціальні відзнаки цьогоріч отримала вчителька української мови та літератури з Маріуполя Тетяна Глебова — «Вибір серцем», «Вчитель доброчесності» та «Інклюзивність». У березні 2022 року вона пішки вийшла з блокадного Маріуполя разом із сином. Сьогодні пані Тетяна зранку викладає у Запорізькому ліцеї, а після обіду — у Маріупольській школі онлайн. Вона отримає освітню подорож до Данії та 250 000 гривень.



Тетяна Глебова / Освіторія

Відзнаку «Вчитель фінансової освіти» отримав Сергій Биченко, учитель фінансової грамотності й технологій з Харкова. Переможець вирушить в освітню подорож.

Спеціальні відзнаки Talents for Ukraine від KSE Foundation отримали Юлія Зубарева, Даніїл Дорошенко та Роман Чернов у категорії STEM. Кожен із них отримає 5 000 доларів на власний розвиток.

Раніше ми інформували, що Переможницею Global Teacher Prize Ukraine 2026 стала Світлана Меркулова.