Про це 3 жовтня повідомили Global Teacher Prize Ukraine та Освіторія.

Найкращий вчитель країни 2026 року

Цьогоріч на премії головною переможницею стала вчителька англійської мови Ірпінського ліцею №2 Київської області.

Серед її випускників є учні, які отримали 200 балів на іспитах, а також призери обласних олімпіад.

Стоячи тут, я ще раз повторюся, бо це щира правда. Ця Премія – про вас, ця перемога сьогодні – це перемога кожного українського вчителя, хто щодня заходить в клас, виходить онлайн, хто працює в сховищах під звуки тривог, під розриви снарядів. Ми маємо втримати нашу стійкість. Ми заходимо не тільки вчити наших дітей, ми зцілюємо їхні душі, тому що ментальне здоров'я, емоційна стійкість та відчуття гідності наших дітей сьогодні важливіші за будь-які оцінки,

– зізналась Меркулова.

Вона зазначила, що англійська стала для її учнів не просто шкільним предметом, а способом говорити про майбутнє, обговорювати важливі теми, планувати подорожі та мріяти.

Меркулова також наголосила, що підтримка українських освітян є важливою для майбутнього країни.

Ім'я переможниці оголосили напередодні Міжнародного дня учителя, 3 жовтня, під час церемонії в Національній опері України в Києві.