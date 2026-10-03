Об этом 3 сентября сообщили Global Teacher Prize Ukraine та Освіторія.

Лучший учитель страны 2026 года

В этом году на премии главной победительницей стала учительница английского языка Ирпенского лицея №2 Киевской области.

Среди ее выпускников есть ученики, получившие 200 баллов на экзаменах, а также призеры областных олимпиад.

Стоя здесь, я еще раз повторюсь, потому что это истинная правда. Эта Премия – о вас, эта победа сегодня – это победа каждого украинского учителя, кто каждый день заходит в класс, выходит онлайн, кто работает в хранилищах под звуки тревог, под разрывы снарядов. Мы должны удержать нашу стойкость. Мы заходим не только учить наших детей, мы исцеляем их души, потому что ментальное здоровье, эмоциональная стойкость и ощущение достоинства наших детей сегодня важнее любых оценок,

– призналась Меркулова.

Она отметила, что английский стал для его учеников не просто школьным предметом, а способом говорить о будущем, обсуждать важные темы, планировать путешествия и мечтать.

Меркулова также подчеркнула, что поддержка украинских педагогов важна для будущего страны.

Имя победительницы объявили в канун Международного дня учителя, 3 октября, во время церемонии в Национальной опере Украины в Киеве.