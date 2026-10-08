"Діти мають знати": як пояснювати учням суперечливі історичні події

Учителька історії та громадянської освіти Катерина Яворська розповіла, як варто пояснювати учням суперечливі історичні події. Зокрема, ті, що по-різному сприймають у нашому суспільстві.

Про це учителька історії та громадянської освіти Катерина Яворська, яка цьогоріч потрапила до десятки фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2026, розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

Як пояснити учням складні або суперечливі історичні події

Педагогиня зізнається: завжди за чесність.

Я не ідеалізую українських національних Героїв, не створюю Пантеон. Я за те, щоб діти розуміли історичний контекст, в якому людина жила, чим вона займалася і чому так вчиняла,

– наголошує вона.

Найсуперечливіша постать на уроках здебільшого, за її словами, – Степан Бандера.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть за форс-мажорних обставин.

Але й Тараса Шевченка можна назвати суперечливим, бо росіяни в Маріуполі повісили на його пам'ятник табличку, що це "вєлікій рускій пает і пісатєль" і не зносили. Мотивували тим, що Шевченко жив у Петербурзі. Але діти мають знати, чому він там жив. Бо йому заборонили вертатися в Україну,

– зауважила Яворська.

І додала: тому ми розбираємо реальну біографію людини, чому вона вчиняла саме так і чи могла по-іншому.

Бо судити легше, а зрозуміти причину складніше. Для цього добре підходить вправа про факти і судження. Діти мають розуміти, що є судження, власна думка когось, і є реальні факти, які відбувалися у житті людини. І чому вони відбувалися, це теж важливо,

– резюмувала вона.

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