Чи є в українській мові слово "іва": відповідь вас здивує

Кожна рослина має наукову та народну назву, а деякі – навіть кілька. Через це викликає сумнів, чи одну рослину вони позначають та з якої мови то запозичено.

Серед рослин, назва якої викликає сумнів, – "іва". Чи є така назва в українській мові, розповідає 24 Канал.

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Чи є в українській мові слово "іва"

На вулиці весна, і починають цвісти перші дерева. Серед них і верба, яку ще називають "іва". Та чи є така назва в українській мові?

Опираючись на словники, зокрема, і на ботанічні, з'ясували, що літературна назва рослини – верба (латинською Salix L).

Підтвердженням слугує і усна народна творчість – численні пісні, прислів'я, приказки, у яких фігурує саме слово верба.

Без верби і калини – нема України!

Коли на вербі грушки виростуть.

Сумна, як вербиченька над водою.

Але цікаво, що ми можемо зустріти слово "іва". Чи є це слово русизмом?

Однозначно стверджувати не можна, таке слово фігурує в діалектах і підтвердження знаходимо в народній казці "Кривенька качечка" де є персонаж Діва Іва. Чи назвали б її російською?

Ба більше, у Словнику української мови Бориса Грінченка початку ХХ століття, зустрічаємо слова "ива" та "ивина", що означає те ж саме, що верба.

В переліку сучасних українських слів на літеру "и" теж є слово "ива".

А ресурс "Горох" наводить його серед низки інших діалектичних назв. А вербу ще називають:

í́вина

єва

євина

ив'я́к

и́ва

ивина

и́вка

ї́ва

івель

івика

ї́вка

Крім того, маємо і жіночі імена – Іва та Іветта.

Однак, все ж таки правильною назвою є верба. Як доказ – Вербна неділя, навіть у російській мові вона вербна, а не івова.

Вербою називають різні рослини – від кущів до високих дерев, в Україні їх росте 26 видів. Чи не найвідоміша – плакуча верба, що росте біля водойм. А ранньою весною можете насолодитися цвітом Верби білої, у вигляді пухнастих кульок, який називають вербовими котиками. Саме букети цього цвіту святять у Вербну неділю.

Верба плакуча / Вікіпедія

Пізнавайте нашу мову та говоріть українською правильно!

Не варто плутати діалектичні назви з суржиком та русизмами, як, наприклад, із словом "тиква", про яке писали раніше.