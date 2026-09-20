Базьо і Лоць – ім'я те саме, а звучить інакше: як звучать імена на Закарпатті та Бойківщині

Українська мова не звучить однаково в усіх регіонах. Діалекти зберігають місцеві особливості вимови, словотвору й граматики, і це стосується не лише звичайних слів. Цікаво спостерігати, як ці особливості проявляються в особових іменах.

Імена теж мають свій діалектний "характер". У різних регіонах вони можуть скорочуватися, змінювати закінчення, набувати інших звуків і навіть звучати зовсім незвично для мешканця іншої області.

Якщо попросити закарпатця й бойка назвати одну й ту саму людину, можна почути два різні імені – хоча йтиметься про ту саму Марію, Івана чи Миколу. Це не помилка і не "неправильна" вимова. Це робота діалекту.

Особливо цікаво порівнювати не просто окремі імена, а цілі набори регіональних форм. Саме таке порівняння пропонує блогерка Крістіна Готра, яка популяризує діалект Закарпаття:

Василь: Закарпаття – Лоць/Цильо , Бойківщина – Базьо ;

Закарпаття – , Бойківщина – ; Іван : Закарпаття – Йончі , Бойківщина – Ясьо ;

Закарпаття – , Бойківщина – ; Ганна: Закарпаття – Нанка , Бойківщина – Гануся / Нуся;

Закарпаття – , Бойківщина – Марія: Закарпаття – Маріка/ Маря, Бойківщина – Марися.

Як звучать імена на Закарпатті та Бойківщині: дивіться відео від Креативної жони

Це не означає, що одна форма правильна, а інша – неправильна. Літературна мова має свої нормативні форми імен, а діалектне мовлення – свої місцеві варіанти. Саме вони й роблять українську мовну карту такою різноманітною.

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До цього відео чимало коментарів, у яких можна прочитати, як в інших регіонах звучать імена. Іноді дивуєшся людській вигадці.

Різні варіанти імен: скришоти коментарів

І тут виникає чудове питання для дослідження: скільки "версій" одного українського імені насправді зберігають наші говірки?