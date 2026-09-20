Украинский язык звучит по-разному в разных регионах. Диалекты сохраняют местные особенности произношения, словообразования и грамматики, и это касается не только обычных слов. Интересно наблюдать, как эти особенности проявляются в личных именах.

Имена тоже имеют свой диалектный "характер". В разных регионах они могут сокращаться, менять окончания, приобретать другие звуки и даже звучать совершенно непривычно для жителя другой области.

Если попросить закарпатца и бойка назвать одного и того же человека, можно услышать два разных имени – хотя речь будет идти об одной и той же Марии, Иване или Николае. Это не ошибка и не "неправильное" произношение. Это особенность диалекта.

Особенно интересно сравнивать не просто отдельные имена, а целые наборы региональных форм. Именно такое сравнение предлагает блогерша Кристина Готра, которая популяризирует диалект Закарпатья:

Василий: Закарпатье – Лоць/Цильо , Бойковщина – Базьо ;

Закарпатье – , Бойковщина – ; Иван : Закарпатье – Йончи , Бойковщина – Ясьо ;

Закарпатье – , Бойковщина – ; Анна: Закарпатье – Нанка , Бойковщина – Гануся / Нуся;

– , Бойковщина – Мария: Закарпатье – Марика/Маря, Бойковщина – Марися.

Как звучат имена в Закарпатье и Бойковщине: смотрите видео от "Креативной жоны"

Это не означает, что одна форма правильная, а другая – неправильная. Литературный язык имеет свои нормативные формы имен, а диалектная речь – свои местные варианты. Именно они и делают украинскую языковую карту такой разнообразной.

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Под этим видео немало комментариев, в которых можно прочитать, как в других регионах звучат имена. Иногда удивляешься человеческой изобретательности.

Различные варианты имен: скриншоты комментариев

И здесь возникает замечательный вопрос для исследования: сколько "версий" одного украинского имени на самом деле сохраняют наши говоры?