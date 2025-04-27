Поэтому не стоит ее использовать. 24 Канал зато подскажет вам, как красиво обращаться на украинском.
Смотрите также "О Боже": какие слова не стоит употреблять в рассказе о поездке на сакуры
Как заменить имя "Маша"
Костер в огонь могут подбрасывать украинские артисты и блогеры. Дело в том, что они сами себя называют "Машами" и часто не видят в этом ничего странного. Так же тиражируют эти имена (ведь артист или блогер сам себя так назвал) медиа. Поэтому мы и слышим, к примеру, о Маше Кондратенко или Маше Собко.
Иногда украинцы даже спорят о том, как называть правильно артистов. Например, известную телеведущую Ефросинину – Маша или Марія. Есть такие, что отстаивают русифицированное название, апеллируя к тому, что так телеведущая сама себя называет.
Однако языковеды отмечают: забудьте о "Маш" – вы не в России. "Маша" – это московская форма женского имени.
В Украине девушек и женщин стоит называть так:
- Марія;
- Маруся;
- Марічка;
- Марійка.
Так, имя Мария происходит от еврейского имени Мириам. Оно распространено в христианских странах Европы, Африки и Америки. Попало в украинский язык через греческий.
Мы также рассказывали интересные факты об имени Мила.