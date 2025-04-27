Тому не варто її використовувати. 24 Канал натомість підкаже вам, як красиво звертатися українською.

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Як замінити ім'я "Маша"

Багаття у вогонь можуть підкидати українські артисти та блогери. Річ у тому, що вони самі себе найменовують "Машами" і часто не бачать у цьому нічого дивного. Так само тиражують ці імена (бо ж артист чи блогер сам себе так найменував) медіа. Тож ми і чуємо, до прикладу, про Машу Кондратенко чи Машу Собко.

Іноді українці навіть сперечаються щодо того, як називати правильно артистів. Наприклад, відому телеведучу Єфросиніну – Маша чи Марія. Є такі, що відстоюють русифіковану назву, апелюючи до того, що так телеведуча сама себе називає.

Однак мовознавці наголошують: забудьте про "Маш" – ви не в Росії. "Маша" – це московська форма жіночого імені.

В Україні дівчат і жінок варто називати так:

Марія;

Маруся;

Марічка;

Марійка.

Так, ім'я Марія походить від єврейського імені Міріам. Воно поширене у християнських країнах Європи, Африки та Америки. Потрапило до української мови через грецьку.

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