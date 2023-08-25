В Івано-Франківську дітям видали підручники з творами російських письменників: хто винен

Деякі п'ятикласники в Івано-Франківську отримали підручники з творами російських письменників. Згадані твори подані у книжках мовою оригіналу.

Що сталося

В Івано-Франківську учні 5 класу отримали підручники, в яких є твори російських письменників, ще й російською мовою. Зокрема, йдеться про твори Пушкіна та Лєрмонтова у підручнику зі "Світової літератури".

Читайте також 1,5 мільярда на НУШ, реформа дошкілля, осучаснення шкіл: як зміниться система освіти України

Дивіться, що в підручнику "Всесвітньої літератури" виданому ще за Януковича! Я не знаю, що в підручниках з літератури є для старших класів, але, друзі, перегляньте їх, щоб наші діти не стали жертвами русифікації,

– обурився батько учня ліцею №1 Мирослав Кошик.

Чому діти отримали старі підручники

Очільниця департаменту освіти та науки Івано-Франківська Вікторія Дротянко пояснила причину такої ситуації. Старі підручники повинні були списати, але через війну дітям, які навчаються за програмою НУШ, не вистачає нових книжок. Відповідно, бібліотекарі можуть помилково видавати старі підручники, але про такі випадки потрібно одразу повідомляти директорів шкіл.

Інколи працівники бібліотек можуть видати невідповідний підручник, тільки з добрих намірів, щоб "хоча б щось", але це не завжди є хорошою ідеєю,

– прокоментувала вона.

Нагадаємо, МОН зусиллями партнерів намагається покрити потреби дітей у нових підручниках, але наразі виконати це завдання у повному обсязі не так легко.