"Із грязі в князі": українські відповідники цього вислову значно цікавіші
Ще вчора – звичайна людина, а сьогодні – пан, начальник чи мільйонер, який уже й носа задирає. Знайома ситуація? Ми часто описуємо її висловом "із грязі в князі".
А тепер розберімося, як сказати це українською природніше та які свої фразеологізми маємо для цієї ситуаціі з посиланням на філологиню Ксенію Угненко.
Що означає вислів "із грязі в князі"?
Людина може піднятися кар'єрними сходами, розбагатіти, здобути владу – а разом із цим раптом змінитися. Учора була простою і привітною, а сьогодні вже задирає носа. А фразеологізмом можна описати такий стрімкий злет, і один з варіантів – "із грязі в князі".
Вислів описує різкий соціальний злет: людина, яка була бідною, маловпливовою або займала невисоке становище, раптом стала багатою, відомою чи наділеною владою. Часто при цьому мають на увазі ще й те, що новий статус швидко змінив її поведінку: людина почала пишатися, хизуватися своїм становищем, дивитися на інших згори Тому вислів часто має іронічний або зневажливий відтінок.