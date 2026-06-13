Як розуміти вислів "з мене вийдуть люди", розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Що означає вислів "з мене вийдуть люди"?

Кілька тижнів у соціальних мережах популярною є пісня DNK &TEMRA "А може ти мене полюбиш…":

А може ти мене полюбиш,

А може з мене вийдуть люди.

Я буду квіти дарувати.

Хочеш, я буду у всьому винуватий.

Можна зустріти чимало відео як виконання, так і накладеної музики на щемливі чи романтичні сюжети.

"А може з мене вийдуть люди": дивіться відео

Попри безліч захоплених коментарів словами та виконанням, можна знайти і досить цікаві. Зокрема, нерозуміння рядка – "А може з мене вийдуть люди": а дехто сприймає її буквально, як народження дитини, а головне – чому про це співає чоловік.

Як рядок з пісні не розуміють: скриншоти коментарів

Але цей рядок – відомий український фразеологізм: "з мене вийдуть люди" або "з нього (неї) вийдуть люди".

На перший погляд фраза звучить дивно: куди ж ті люди мають "вийти"? Насправді це стійкий народний вислів, який означає стати порядною, освіченою, шанованою людиною, досягти успіху в житті.

Коли батьки чи вчителі казали про дитину: "З нього люди вийдуть", вони мали на увазі, що вона виросте працьовитою, розумною, матиме добру репутацію і знайде своє місце в суспільстві.

Наприклад:

"Хлопець старанно вчиться – з нього люди вийдуть".

"Не ледарюй, бо хочеться, щоб з тебе люди вийшли".

Як розуміти фразеологізм: дивіться відео

Цікаво, що слово "люди" в цьому вислові має не буквальне значення. У традиційній українській культурі "вийти в люди" означало піднятися завдяки праці, знанням або ремеслу, стати самостійною та шанованою особою. Ще можна почути – "вибитися в люди", тобто досягнути чогось, докладаючи зусиль.

Звідси походить і споріднений фразеологізм – "став людиною", тобто здобув становище в суспільстві, досяг успіху власними зусиллями.

Зверніть увагу! Вислови "вийти в люди", "піти між люди" і "піти в люди" мають різні значення. Два останніх означають – найнятися працювати в чужих, живучи в них. Сьогодні це означає іти вчитися, працювати чи набувати досвіду самостійно. Українська мова має чимало висловів зі словом "люди" у небуквальному значенні.

Отже, вислів "з мене вийдуть люди" означає "я стану гідною, шанованою людиною", а "з нього (неї) вийдуть люди" – це похвала й віра в майбутній успіх. Це один із тих народних висловів, у яких відбилися українські уявлення про честь, працю та людську гідність.