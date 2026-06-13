Как понимать выражение "з мене вийдуть люди", рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Что означает выражение "з мене вийдуть люди"?

Несколько недель в социальных сетях популярна песня DNK& TEMRA "А может ты меня полюбишь…":

А може ти мене полюбиш,

А може з мене вийдуть люди.

Я буду квіти дарувати.

Хочеш, я буду у всьому винуватий.

Можно найти немало видео как с исполнением, так и с наложенной музыкой на трогательные или романтические сюжеты.

"А может, з меня вийдуть люди": смотрите видео

Несмотря на множество восторженных комментариев о тексте и исполнении, можно найти и довольно интересные. В частности, непонимание строчки – "А може з меня вийдуть люди": некоторые воспринимают ее буквально, как рождение ребенка, а главное – почему об этом поет мужчина.

Как строку из песни не понимают: скриншоты комментариев

Но эта строчка – известный украинский фразеологизм: "з мене вийдуть люди" или "з нього (неї) вийдуть люди".

На первый взгляд фраза звучит странно: куда же эти люди должны "выйти"? На самом деле это устойчивое народное выражение, которое означает стать порядочным, образованным, уважаемым человеком, достичь успеха в жизни.

Когда родители или учителя говорили о ребенке: "З нього люди вийдуть", они имели в виду, что он вырастет трудолюбивым, умным, будет иметь хорошую репутацию и найдет свое место в обществе.

Например:

"Хлопець старанно вчиться – з нього люди вийдуть".

"Не ледарюй, бо хочеться, щоб з тебе люди вийшли".

Как понимать фразеологизм: смотрите видео

Интересно, что слово "люди" в этом выражении имеет не буквальное значение. В традиционной украинской культуре "выйти в люди" означало подняться благодаря труду, знаниям или ремеслу, стать самостоятельным и уважаемым человеком. Еще можно услышать – "выбиться в люди", то есть достичь чего-то, прилагая усилия.

Отсюда происходит и родственный фразеологизм – "став людиною", то есть завоевал положение в обществе, достиг успеха собственными усилиями.

Обратите внимание! Выражения "вийти в люди", "піти між люди" і "піти в люди"имеют разные значения. Два последних означают – устроиться работать в чужие дома, живя в них. Сегодня это означает идти учиться, работать или приобретать опыт самостоятельно. В украинском языке есть немало выражений со словом "люди" в небуквальном значении.

Итак, выражение "з меня вийдуть люди" означает "я стану достойным, уважаемым человеком", а "з нього (неї) вийдуть люди" – это похвала и вера в будущий успех. Это одно из тех народных выражений, в которых отразились украинские представления о чести, труде и человеческом достоинстве.