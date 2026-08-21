А тепер розберімося, як сказати це українською природніше та які свої фразеологізми маємо для цієї ситуаціі з посиланням на філологиню Ксенію Угненко.
Що означає вислів "із грязі в князі"?
Людина може піднятися кар'єрними сходами, розбагатіти, здобути владу – а разом із цим раптом змінитися. Учора була простою і привітною, а сьогодні вже задирає носа. А фразеологізмом можна описати такий стрімкий злет, і один з варіантів – "із грязі в князі".
Вислів описує різкий соціальний злет: людина, яка була бідною, маловпливовою або займала невисоке становище, раптом стала багатою, відомою чи наділеною владою. Часто при цьому мають на увазі ще й те, що новий статус швидко змінив її поведінку: людина почала пишатися, хизуватися своїм становищем, дивитися на інших згори Тому вислів часто має іронічний або зневажливий відтінок.
Тобто йдеться не просто про те, що людина досягла успіху. Акцент часто саме на раптовості піднесення та зміні поведінки. Його часто можна зустріти в літературі та на телебаченні, переважно російськомовній.
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Звідки походить вислів і як сказати українською?
Відомим цей вислів став завдяки французькому письменникові Жану де Лафонтену, який використав подібний образ у своїй творчості. Пізніше вислів набув широкого поширення в різних мовах.
В українській мові він теж зрозумілий і трапляється в мовленні, однак це не означає, що саме його потрібно використовувати в кожному контексті, адже ми маємо кілька своїх дуже влучних і образних варіантів.
Найвідоміший варіант: "з Івана в пана" чи у повній версії – "Не дай Бог з Івана пана". І "Іван" тут не конкретне ім'я, а людина з низів і недалекого розуму, якій точно не місце на керівній посаді.
Як сказати українською "з грязі в князі": дивіться відео
Але це не все, маємо ще кілька, рідше вживаних варіантів:
- Панство в голові, а воші за коміром.
- Як з діда пана.
- Не дай Боже з хама в пана.
- Свиня в наритниках, так уже й кінь.
- Пані на всі сані, тільки хвіст волочиться.
- Гусак свині не товариш.
- Нарядилася як пава, а кричить як ґава.
- Із свинопаса в пани.
Крім того, можна сказати: "Був ніким, а став усім" та "Вибився в люди". Тільки не плутайте з висловом "з нього вийдуть люди", бо у ньому інший зміст.
Тож не завжди варто шукати дослівний переклад. Іноді набагато цікавіше знайти український вислів, який передасть саме той відтінок, що ми маємо на увазі.