Тобто йдеться не просто про те, що людина досягла успіху. Акцент часто саме на раптовості піднесення та зміні поведінки. Його часто можна зустріти в літературі та на телебаченні, переважно російськомовній.

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Звідки походить вислів і як сказати українською?

Відомим цей вислів став завдяки французькому письменникові Жану де Лафонтену, який використав подібний образ у своїй творчості. Пізніше вислів набув широкого поширення в різних мовах.

В українській мові він теж зрозумілий і трапляється в мовленні, однак це не означає, що саме його потрібно використовувати в кожному контексті, адже ми маємо кілька своїх дуже влучних і образних варіантів.

Найвідоміший варіант: "з Івана в пана" чи у повній версії – "Не дай Бог з Івана пана". І "Іван" тут не конкретне ім'я, а людина з низів і недалекого розуму, якій точно не місце на керівній посаді.

Як сказати українською "з грязі в князі": дивіться відео

Але це не все, маємо ще кілька, рідше вживаних варіантів:

Панство в голові, а воші за коміром.

Як з діда пана.

Не дай Боже з хама в пана.

Свиня в наритниках, так уже й кінь.

Пані на всі сані, тільки хвіст волочиться.

Гусак свині не товариш.

Нарядилася як пава, а кричить як ґава.

Із свинопаса в пани.

Крім того, можна сказати: "Був ніким, а став усім" та "Вибився в люди". Тільки не плутайте з висловом "з нього вийдуть люди", бо у ньому інший зміст.

Тож не завжди варто шукати дослівний переклад. Іноді набагато цікавіше знайти український вислів, який передасть саме той відтінок, що ми маємо на увазі.