А теперь давайте разберемся, как сказать это по-украински более естественно и какие у нас есть собственные фразеологизмы для этой ситуации, со ссылкой на филолога Ксению Угненко.
Что означает выражение "из грязи в князи"?
Человек может подняться по карьерной лестнице, разбогатеть, обрести власть – а вместе с этим вдруг измениться. Вчера она была простой и приветливой, а сегодня уже задирает нос. Такой стремительный взлет можно описать с помощью фразеологизма, и один из вариантов – "из грязи в князи".
Это выражение описывает резкий социальный взлет: человек, который был бедным, маловлиятельным или занимал невысокое положение, вдруг стал богатым, известным или обрет власть. Часто при этом подразумевается еще и то, что новый статус быстро изменил ее поведение: человек начал гордиться, хвастаться своим положением, смотреть на других свысока. Поэтому выражение часто имеет иронический или пренебрежительный оттенок.
То есть речь идет не просто о том, что человек добился успеха. Акцент часто делается именно на внезапности взлета и изменении поведения. Его часто можно встретить в литературе и на телевидении, преимущественно русскоязычном.
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Откуда происходит это выражение и как сказать по-украински?
Известным это выражение стало благодаря французскому писателю Жану де Лафонтену, который использовал подобный образ в своем творчестве. Позже выражение получило широкое распространение в разных языках.
В украинском языке он тоже понятен и встречается в речи, однако это не означает, что именно его нужно использовать в каждом контексте, ведь у нас есть несколько своих очень метких и образных вариантов.
Самый известный вариант: "із Івана в пана" или в полной версии – "Не дай Бог з Івана пана". И "Иван" здесь – не конкретное имя, а человек из низших слоев общества и недалекого ума, которому точно не место на руководящей должности.
Как сказать на украинском "из грязи в князи": смотрите видео
Но это еще не все, есть еще несколько, реже употребляемых вариантов:
- Панство в голові, а воші за коміром.
- Як з діда пана.
- Не дай Боже з хама в пана.
- Свиня в наритниках, так уже й кінь.
- Пані на всі сані, тільки хвіст волочиться.
- Гусак свині не товариш.
- Нарядилася як пава, а кричить як ґава.
- Із свинопаса в пани.
Кроме того, можно сказать: "Был никем, а стал всем" и "Выбился в люди". Только не путайте с выражением "из него выйдут люди", потому что в нем другой смысл.
Поэтому не всегда стоит искать дословный перевод. Иногда гораздо интереснее найти украинское выражение, которое передаст именно то значение, что мы имеем в виду.