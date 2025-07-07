Забудьте про дослівний переклад: як українською назвати "ізолєнту"

Чимало слів з технічної термінології, на жаль, ми знаємо лише у російському варіанті. Або ж користуємося калькованим словом.

Як українською називається "ізоляционная лєнта", розповідає 24 Канал, посилаючись на блог @show_rami.

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Як українською назвати "ізолєнту"

Цей предмет сьогодні є річчю першої потреби у кожному будинку – ремонт, ізоляція, прикріплення чогось до чогось, а ще – гарантія безпеки та захисту від електрики.

Слово "ізолєнта" – це калька з російської "изолента", що є скороченням від "изоляцыонная лента". Це слово не є питомо українським, і вживання його в такій формі – "ізолента" – суржик.

Воно складається з двох частин:

ізоляція: від латинського insulatus – " відокремлений", "ізольований".

від латинського відокремлений", "ізольований". лента: від німецького Linte або латинського lintea – "стрічка", "полотно".

Тобто буквально – стрічка для ізоляції, найчастіше електричної.

Українська технічна термінологія ще потребує продуманого перекладу, але ось кілька нормативних або доречних варіантів, які позначають це предмет:

ізоляційна стрічка – офіційний, технічний термін;

офіційний, технічний термін; електроізоляційна стрічка – точніше, якщо йдеться про електрику;

точніше, якщо йдеться про електрику; ізоляційна стрічка ПВХ – у професійному вжитку (полівінілхлоридна),

у професійному вжитку (полівінілхлоридна), ізоляційна тасьма – рідше, але можливо,

рідше, але можливо, ізоляйка / ізолятка – розмовні, жартівливі варіанти.

На ресурсі "Словотвір" користувачі пропонують цікаві неологізми, які можна використати як термін:

о́струмка – як образна назва (від "струм" + "стрічка");

– як образна назва (від "струм" + "стрічка"); липстрічка / липкострічка – як загальна назва для всіх клейких стрічок;

– як загальна назва для всіх клейких стрічок; стьожка – відроджене старе слово для стрічки.

Але в офіційних текстах і технічній документації найкраще вживати – "ізоляційна стрічка".

Ізолєнта українською: дивіться відео

Хто придумав "ізострічку"

Ізоляційну стрічку винайшов Річард Дрю (Richard Drew) – молодий технік і музикант, який працював у компанії 3M (Minnesota Mining & Manufacturing) у США. Цікаво, що Річард не був інженером – він грав на банджо й просто мав хист до експериментів. Його винахід став справжнім проривом у побуті та промисловості.

У 1925 році Річард Дрю створив першу клейку стрічку – малярну, для фарбування автомобілів. Але вже у 1930 році він розробив прозору клейку стрічку на основі целофану, яка стала основою для майбутньої електроізоляційної стрічки.

Але запатентували її, як винахід для електричних дротів, у 1946 році.

Перші ізоляційні стрічки були жовтого і білого кольорів. Але через нестійкість до ультрафіолету біла стрічка була замінена на чорну. Сучасні ізоляційної стрічки мають не тільки високі діелектричні властивості, але й гарну адгезію, еластичність, стійкість до погодних явищ, вологості і хімікатів, а також можуть використовуватися за низьких температур.

Звідки взявся "скотч"

Ще одним видом клейкої стрічки є скотч. Сьогодні ми розрізняємо скотч і ізострічку, хоча така різниця існує на пострадянському просторі. Слово "скотч" прийшло до нас з англійської мови – Scotch tape, тобто "шотландська стрічка". Але до Шотландії вона має лише жартівливий стосунок.

Коли Річард Дрю запропонував працівникам компанії свою малярну стрічку, то перший зразок мав липкий шар лише по краях, і майстри були незадоволені – стрічка погано трималася. Один із них роздратовано вигукнув: "Заберіть свою стрічку до своїх шотландських босів! Нехай зроблять її клейкішою!". У ті часи шотландців вважали надто ощадливими, тому слово Scotch стало іронічною назвою для стрічки, яка "економила" клей.

Згодом назва "Scotch" закріпилася як торгова марка компанії 3M, а потім стала загальновживаною назвою для будь-якої клейкої стрічки.

Дізнаватися історію винаходів теж цікаво, деякі з них бувають зовсім випадковими. І назви до них теж бувають випадковими. Однак, слід використовувати питомо свої, як до інструментів – клєщі, отвєртака чи гвоздодьр.

Говоріть українською правильно!