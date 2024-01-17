10 слів-кальок з російської, які шкодять вашому мовленню

Українці часто засмічують своє мовлення кальками з російської мови. Більшість таких слів їм навіть здаються нормативними.

Однак кальки з мови агресора лише шкодять вашому мовленню. Тож Освіта 24 допомагає їх позбутися.

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10 слів-кальок з російської, які шкодять мовленню

Цього разу пропонуємо вам ще 10 слів, які є кальками з російської мови. Їх відібрала редакторка Ольга Васильєва.

Також до вашої уваги – правильні відповідники з української мови, які треба запам'ятати.