10 слів-кальок з російської, які шкодять вашому мовленню

17 січня 2024, 14:38
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Джерело:

Ольга Васильєва

Українці часто засмічують своє мовлення кальками з російської мови. Більшість таких слів їм навіть здаються нормативними.

Однак кальки з мови агресора лише шкодять вашому мовленню. Тож Освіта 24 допомагає їх позбутися. 

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10 слів-кальок з російської, які шкодять мовленню

Цього разу пропонуємо вам ще 10 слів, які є кальками з російської мови. Їх відібрала редакторка Ольга Васильєва. 

Також до вашої уваги – правильні відповідники з української мови, які треба запам'ятати. 

  • В тому числі (неправильно) – зокрема, серед них (правильно);
  • в силу – через, з огляду на;
  • в дійсності – насправді;
  • більша половина – більша частина, більш як половина;
  • в силу – через, з огляду на;
  • в залежності від – залежно від;
  • виходячи з – зважаючи на, з огляду на;
  • відбитися на – позначитися на;
  • головним чином – гóловно;
  • даний – цей, такий. 
Раніше ми також пропонували вам 10 кальок з російської мови, яких треба позбутися.
Автор: Марія Волошин