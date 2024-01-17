10 слов-калек из русского, которые вредят вашей речи

Украинцы часто засоряют свою речь кальками с русского языку. Большинство таких слов даже кажутся нормативными.

Однако кальки из языка агрессора лишь вредят вашей речи. Так что Образование 24 помогает их избавиться.

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10 слов-калек из русского, которые вредят речи

На этот раз предлагаем вам еще 10 слов, которые являются кальками русского языка. Их отобрала редактор Ольга Васильева.

Также вашему вниманию – правильные соответствия с украинского языка, которые нужно запомнить.