10 слов-калек из русского, которые вредят вашей речи
17 января 2024, 14:38Читати новину українською
Источник:Ольга Васильева
Украинцы часто засоряют свою речь кальками с русского языку. Большинство таких слов даже кажутся нормативными.
Однако кальки из языка агрессора лишь вредят вашей речи. Так что Образование 24 помогает их избавиться.
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10 слов-калек из русского, которые вредят речи
На этот раз предлагаем вам еще 10 слов, которые являются кальками русского языка. Их отобрала редактор Ольга Васильева.
Также вашему вниманию – правильные соответствия с украинского языка, которые нужно запомнить.
- В тому числі (неправильно) – зокрема, серед них (правильно);
- в силу – через, з огляду на;
- в дійсності – насправді;
- більша половина – більша частина, більш як половина;
- в силу – через, з огляду на;
- в залежності від – залежно від;
- виходячи з – зважаючи на, з огляду на;
- відбитися на – позначитися на;
- головним чином – гóловно;
- даний – цей, такий.