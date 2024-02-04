Псують ваше мовлення: які кальки з російської треба забути
4 лютого 2024, 16:02Читать новость на русском
Джерело:Ольга Васильєва
Українці часто можуть засмічувати своє мовлення кальками з російської мови. І навіть цього не помічати.
Однак краще сліпо не перекладати на український лад російські слова. Тим паче в нашій мові є чудові слова на заміну.
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Які кальки з російської не варто вживати
Редакторка Ольга Васильєва запропонувала перелік слів-кальок з російської, які треба викинути зі свого мовлення.
Сьогодні пропонуємо вам 10 таких мовних покручів, які варто забути.
- Вірніше сказати – точніше сказати;
- включно / включаючи – серед них, також і;
- враховуючи — з огляду на;
- все рівно — все одно, однаково;
- з цього приводу — щодо цього;
- нанести збитки – завдати збитків;
- з точки зору — з погляду;
- за виключенням, без виключення — за винятком, без винятку;
- за великим рахунком — узагалі ж;
- завірити документ — засвідчити документ.
Раніше ми також розповідали, які колоритні українські слова не можуть вимовити росіяни. Про це читайте за посланням.