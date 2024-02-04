Портят вашу речь: какие кальки из русского надо забыть
4 февраля 2024, 16:02Читати новину українською
Источник:Ольга Васильева
Украинцы часто могут засорять свою речь кальками из русского языка. И даже этого не замечать.
Однако лучше слепо не переводить на украинский лад русские слова. Тем более в нашем языке есть замечательные слова на замену.
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Какие кальки с русского не стоит употреблять
Редактор Ольга Васильева предложила перечень слов-калек с русского, которые надо выбросить из своей речи.
Сегодня предлагаем вам 10 таких языковых извращений, которые стоит забыть.
- Вірніше сказати – точніше сказати;
- включно / включаючи – серед них, також і;
- враховуючи — з огляду на;
- все рівно — все одно, однаково;
- з цього приводу — щодо цього;
- нанести збитки – завдати збитків;
- з точки зору — з погляду;
- за виключенням, без виключення — за винятком, без винятку;
- за великим рахунком — узагалі ж;
- завірити документ — засвідчити документ.
Ранее мы также рассказывали, какие колоритные украинские слова не могут произнести россияне. Об этом читайте за посланием.