Однако лучше слепо не переводить на украинский лад русские слова. Тем более в нашем языке есть замечательные слова на замену.

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Какие кальки с русского не стоит употреблять

Редактор Ольга Васильева предложила перечень слов-калек с русского, которые надо выбросить из своей речи.

Сегодня предлагаем вам 10 таких языковых извращений, которые стоит забыть.

  • Вірніше сказати – точніше сказати;
  • включно / включаючи – серед них, також і;
  • враховуючи — з огляду на;
  • все рівно — все одно, однаково;
  • з цього приводу — щодо цього;
  • нанести збитки – завдати збитків;
  • з точки зору — з погляду;
  • за виключенням, без виключення — за винятком, без винятку;
  • за великим рахунком — узагалі ж;
  • завірити документ — засвідчити документ.

Ранее мы также рассказывали, какие колоритные украинские слова не могут произнести россияне. Об этом читайте за посланием.