Однак краще сліпо не перекладати на український лад російські слова. Тим паче в нашій мові є чудові слова на заміну.

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Які кальки з російської не варто вживати

Редакторка Ольга Васильєва запропонувала перелік слів-кальок з російської, які треба викинути зі свого мовлення.

Сьогодні пропонуємо вам 10 таких мовних покручів, які варто забути.

  • Вірніше сказати – точніше сказати;
  • включно / включаючи – серед них, також і;
  • враховуючи — з огляду на;
  • все рівно — все одно, однаково;
  • з цього приводу — щодо цього;
  • нанести збитки – завдати збитків;
  • з точки зору — з погляду;
  • за виключенням, без виключення — за винятком, без винятку;
  • за великим рахунком — узагалі ж;
  • завірити документ — засвідчити документ.

Раніше ми також розповідали, які колоритні українські слова не можуть вимовити росіяни. Про це читайте за посланням.