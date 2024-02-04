Однак краще сліпо не перекладати на український лад російські слова. Тим паче в нашій мові є чудові слова на заміну.

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Які кальки з російської не варто вживати

Редакторка Ольга Васильєва запропонувала перелік слів-кальок з російської, які треба викинути зі свого мовлення.

Сьогодні пропонуємо вам 10 таких мовних покручів, які варто забути.

Вірніше сказати – точніше сказати;

включно / включаючи – серед них, також і;

враховуючи — з огляду на;

все рівно — все одно, однаково;

з цього приводу — щодо цього;

нанести збитки – завдати збитків;

з точки зору — з погляду;

за виключенням, без виключення — за винятком, без винятку;

за великим рахунком — узагалі ж;

завірити документ — засвідчити документ.

Раніше ми також розповідали, які колоритні українські слова не можуть вимовити росіяни. Про це читайте за посланням.