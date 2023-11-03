Коли школярі у Луцьку підуть на зимові канікули і чи відпочиватимуть весною

В Україні не у всіх регіонах учні пішли на осінні канікули у 2023 році. Усе тому, що частина шкіл перенесла відпочинок школярів на зиму.

Тож чимало учнів в Україні відпочиватиме взимку довше. Інші натомість матимуть двотижневі канікули.

Важливо Коли учні підуть на зимові канікули у навчальному році 2023 – 2024

Коли зимові канікули у школах Луцька

У школах Луцька зимові канікули стартують напередодні Різдва, яке цьогоріч Україна вже відзначатиме 25 грудня, розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Він уточнив, що канікули у межах навчального року мають тривати до 30 днів. І додав, що восени учні у Луцьку пішли на канікули 30 жовтня. Повернуться на навчання 6 листопада.

Зимові канікули розпочнуться до 25 грудня і триватимуть 2 тижні,

– повідомив Бондар.

І додав, що весною школярі у місті відпочиватимуть тиждень.

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Однак луцькі школи можуть самостійно коригувати дату початку і завершення канікул.

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Коли зимові канікули у школах України 2023 – 2024