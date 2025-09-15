У школах одного з облцентрів учні вчитимуться щосуботи
- З 13 вересня учні шкіл у Тернополі навчатимуться щосуботи для підготовки до можливого блекауту взимку.
- Зимові канікули розпочнуться раніше, з 18 грудня замість 27 грудня.
У Тернополі з 13 вересня учні всіх шкіл навчатимуться і щосуботи. Так у місті готуються до можливого блекауту взимку.
Рішення ухвалили в управлінні освіти Тернопільської міської ради. Про це повідомила ZAXID.NET очільниця управління освіти Ольга Похиляк, зазначає 24 Канал.
Чому учні вчитимуться у суботу?
Школярі мають відпрацювати сім субот за повноцінний навчальний тиждень у грудні.
Ми готуємо школи до можливого блекауту цієї зими. Також через ріст захворюваності на коронавірус заклади можуть піти на карантин. Тому ми порадилися з директорами і вирішили відучитися сім субот, починаючи з 13 вересня. Зимові канікули в школах розпочнуться скоріше. Вони мали початися 27 грудня, а так почнуться 18 грудня,
– розповіла Похиляк.
Учні вчитимуться у межах такого графіка:
13 вересня за п'ятницю, 19 грудня;
20 вересня за понеділок, 22 грудня;
27 вересня за вівторок, 23 грудня;
4 жовтня за четвер, 18 грудня;
11 жовтня за середу, 24 грудня;
18 жовтня за четвер, 25 грудня;
25 жовтня за п'ятницю, 26 грудня.
Як розпочався новий навчальний рік в Україні?
- Цей навчальний рік 2025 стартував 1 вересня. Офіційно триватиме до 30 червня.
- Майже 2,3 мільйона учнів навчаються офлайн. Дистанційно – на 103 тисячі учнів менше ніж торік.
- Понад 300 тисяч дітей за кордоном і на ТОТ продовжують зберігати зв'язок з українською системою освіти.