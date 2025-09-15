Рішення ухвалили в управлінні освіти Тернопільської міської ради. Про це повідомила ZAXID.NET очільниця управління освіти Ольга Похиляк, зазначає 24 Канал.

Чому учні вчитимуться у суботу?

Школярі мають відпрацювати сім субот за повноцінний навчальний тиждень у грудні.

Ми готуємо школи до можливого блекауту цієї зими. Також через ріст захворюваності на коронавірус заклади можуть піти на карантин. Тому ми порадилися з директорами і вирішили відучитися сім субот, починаючи з 13 вересня. Зимові канікули в школах розпочнуться скоріше. Вони мали початися 27 грудня, а так почнуться 18 грудня,

– розповіла Похиляк.

Учні вчитимуться у межах такого графіка:

13 вересня за п'ятницю, 19 грудня;

20 вересня за понеділок, 22 грудня;

27 вересня за вівторок, 23 грудня;

4 жовтня за четвер, 18 грудня;

11 жовтня за середу, 24 грудня;

18 жовтня за четвер, 25 грудня;

25 жовтня за п'ятницю, 26 грудня.

Як розпочався новий навчальний рік в Україні?