Решение приняли в управлении образования Тернопольского городского совета. Об этом сообщила ZAXID.NET руководительница управления образования Ольга Похиляк, отмечает 24 Канал.

Почему ученики будут учиться в субботу?

Школьники должны отработать семь суббот за полноценную учебную неделю в декабре.

Мы готовим школы к возможному блэкауту этой зимой. Также из-за роста заболеваемости коронавирусом заведения могут уйти на карантин. Поэтому мы посоветовались с директорами и решили отучиться семь суббот, начиная с 13 сентября. Зимние каникулы в школах начнутся скорее. Они должны были начаться 27 декабря, а так начнутся 18 декабря,

– рассказала Похиляк.

Ученики будут учиться в пределах такого графика:

13 сентября по пятницу, 19 декабря;

20 сентября за понедельник, 22 декабря;

27 сентября за вторник, 23 декабря;

4 октября за четверг, 18 декабря;

11 октября за среду, 24 декабря;

18 октября за четверг, 25 декабря;

25 октября за пятницу, 26 декабря.

Как начался новый учебный год в Украине?