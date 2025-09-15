Решение приняли в управлении образования Тернопольского городского совета. Об этом сообщила ZAXID.NET руководительница управления образования Ольга Похиляк, отмечает 24 Канал.
Смотрите также Лисовой рассказал, какой учебный формат будет основным в будущем
Почему ученики будут учиться в субботу?
Школьники должны отработать семь суббот за полноценную учебную неделю в декабре.
Мы готовим школы к возможному блэкауту этой зимой. Также из-за роста заболеваемости коронавирусом заведения могут уйти на карантин. Поэтому мы посоветовались с директорами и решили отучиться семь суббот, начиная с 13 сентября. Зимние каникулы в школах начнутся скорее. Они должны были начаться 27 декабря, а так начнутся 18 декабря,
– рассказала Похиляк.
"Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа
Ученики будут учиться в пределах такого графика:
13 сентября по пятницу, 19 декабря;
20 сентября за понедельник, 22 декабря;
27 сентября за вторник, 23 декабря;
4 октября за четверг, 18 декабря;
11 октября за среду, 24 декабря;
18 октября за четверг, 25 декабря;
25 октября за пятницу, 26 декабря.
Смотрите также В МОН рассказали, учителей каких предметов не хватает в школах
Как начался новый учебный год в Украине?
- Этот учебный год 2025 стартовал 1 сентября. Официально продлится до 30 июня.
- Почти 2,3 миллиона учеников учатся оффлайн. Дистанционно – на 103 тысячи учеников меньше чем в прошлом году.
- Более 300 тысяч детей за рубежом и на ВОТ продолжают сохранять связь с украинской системой образования.