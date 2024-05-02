Як красиво українською назвати каприз

В українській мові побутує чимало слів, які мають різні синоніми. Тож не варто оминати їх увагою задля збагачення свого мовлення.

І Освіта 24 вам у цьому допомагатиме. Цього разу читайте про те, які цікаві синоніми має слово "каприз".

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Як українською назвати каприз

Так, учителька української мови Світлана Чернишова у тіктоці запропонувала українські відповідники до слова "каприз".

Ви можете сказати так:

забаганка;

примха;

вередування;

захтінка.

А якщо заглянути у словники, то можна знайти ще більше цікавих та незвичних слів-синонімів. Окремі з них можуть бути діалектизмами або побутувати у розмовному мовленні.

Тож ви ще можете замість "каприз" сказати так:

вереда;

збаганка;

комиза;

перехоча;

вибрик;

захцянка;

дур;

химера;

вигадка;

привереди.

Раніше ми також розповідали, як українською назвати "кольцо". Правильні українські відповідники про ситуацію та предмет ви можете знайти тут.