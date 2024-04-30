Учителька української мови Світлана Чернишова назвала таке "популярне" слово, яке треба замінити. Це – "кольцо", зазначає Освіта 24.
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Як назвати "кольцо" українською
Педагогиня акцентувала, що це слово можна вживати у різних ситуаціях. Та підказала, як це зробити правильно за допомогою різноманітних синонімів.
- Будь-який предмет у формі кола – не "кольцо", а кільце.
Приклад: Я вивчав поглядом двірне кільце.
- Прикраса на палець – не "кольцо", а:
- каблучка;
- обідець;
- перстень;
- обручка;
- колечко.
Приклад: Каблучка-обручка, що стисла вам ручку.
- Положення, у якому хтось повністю ізольований, – не "кольцо", а:
- оточення;
- облога;
- блокада;
- кільце.
Приклад: Українські воїни успішно розірвали кільце та вийшли з оточення.
Як назвати "кольцо" українською / Скриншот відео
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