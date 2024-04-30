Учительница украинского языка Светлана Чернышова назвала такое “популярное” слово, которое надо заменить. Это – “кольцо”, отмечает Образование 24.

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Как назвать кольцо на украинском

Педагог акцентировала, что это слово можно употреблять в различных ситуациях. И подсказала, как это сделать правильно с помощью различных синонимов.

Любой предмет в форме круга – не "кольцо", а "кільце".

Пример: Я вивчав поглядом двірне кільце.

Украшение на палец – не "кольцо", а:

каблучка;

обідець;

перстень;

обручка;

колечко.

Пример: Каблучка-обручка, що стисла вам ручку.

Положение, в котором кто-то полностью изолирован, – не "кольцо", а:

оточення;

облога;

блокада;

кільце.

Пример: Українські воїни успішно розірвали кільце та вийшли з оточення.



Как назвать "кольцо" на украинском / скриншот видео