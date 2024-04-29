Ведь украинский язык имеет немало соответствий на разные случаи. В частности, не стоит калькировать фразу “утро вечера мудренее”, отмечает Образование 24.

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Как красиво заменить "утро вечера мудренее"

Известный языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, какими интересными высказываниями заменить вышеупомянутый русский.

Педагог уточнил: значение этого выражения такое – лучше отложить важное решение до утра следующего дня, то есть принимать важные решения нужно "на свежую голову".

На украинском "утро вечера мудреней" звучит так: "мати-ніч дасть пораду" (укр.),

– сообщил Авраменко.

И добавил, что спешить не нужно. А в народе еще говорят так: "Поспішиш – людей насмішиш" (укр.).

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