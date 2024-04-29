Ведь украинский язык имеет немало соответствий на разные случаи. В частности, не стоит калькировать фразу “утро вечера мудренее”, отмечает Образование 24.
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Как красиво заменить "утро вечера мудренее"
Известный языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, какими интересными высказываниями заменить вышеупомянутый русский.
Педагог уточнил: значение этого выражения такое – лучше отложить важное решение до утра следующего дня, то есть принимать важные решения нужно "на свежую голову".
На украинском "утро вечера мудреней" звучит так: "мати-ніч дасть пораду" (укр.),
– сообщил Авраменко.
И добавил, что спешить не нужно. А в народе еще говорят так: "Поспішиш – людей насмішиш" (укр.).
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Как правильно сказать на украинском "оставьте меня в покое"
- Педагог и блогер Лара Чемерис рассказала, как правильно сказать на родном языке фразу "оставьте меня в покое".
- Так, она заметила, что часто можно услышать дословный перевод "залиште мене у спокої" (укр.).
- Если мы хотим попросить покоя, то правильно сказать "дайте мені спокій" (укр.).