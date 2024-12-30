Мандебурка, крумплі чи бульбу: а що ви приготуєте на новорічний стіл

Картопля – овоч, який називають "другим хлібом", та має чи не найбільшу кількість регіональних назв, які вас здивують. Перевірте, які з них знаєте ви?

Цей заморський овоч – картопля – в Україні прижився в усіх регіонах та став основою для багатьох страв – буденних та святкових. А також отримав різні назви в регіонах України. 24 Канал пропонує дізнатися, які варіанти назв побутують у нас.

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Як називають картоплю у різних регіонах України

Картопля – важливий елемент раціону українця. З нього готують перші, другі страви, салати, млинці та навіть десерти – на буденний та святковий стіл. Ну і звісно – картопля була на різдвяному і буде на новорічному столі.

Ну а назви, які дали українці картоплі, – вражають, смішать, дивують і зачаровують. Варіанти походять від назв країн чи регіонів, звідки поширилась картопля.

Слово "картопля" – через польську та російську мови слово запозичене з німецької – Kartoffel. Ця назва є ботанічною назвою овоча.

Так називають овоч на Лівобережжі та значній частині Правобережжя, а ще є такі варіанти назви – картоха, картопа, картохи, картохлі, картошка.

На Поділлі, Наддністрянщині та Буковині найпоширеніша назва – бараболя та варіанти цього слова – барабуля, буля, боля, барабій, барабіль, барабін, бараболє, барболька, барабона.

Народна приказка каже: "Їмо бараболі й не клянемо долі".

Як у вас називають картоплю: дивіться відео

Чи не найбільше назв має Закарпаття, які взяли зі словацької та угорської мов – отож там споживають бандуру та бандурку. "Бандурки печені – ми на те навчені" – кажуть в народі.

А також – крумплі або кромплі, грумплі, ґруля, кумпітера, компітери, комперя.

На Закарпатті відома й інша назва – ріпа. Виникла вона, точніше збереглася, оскільки картопля замінила давніший овоч – ріпу.

Водночас на Покутті, що на Івано-Франківщині, картоплю називають мандебуркою, а скорочено – буркою, бурешкою. Слово зводиться до назви німецького міста Магдебург, звідки поширився цей сорт картоплі. На Покутті зрідка вживають ще одну питому назву картоплі – біб.

На Чернігівщині, правобережному Поліссі, Волині, частині Галичини картоплю називають бульбою – больба, бульва, булька, бульбак, бульбан, бульбах, бульбеґа, бульбиця.

Мапа "картопляних" назв України / Інфографіка Інституту мовознавства імені О.О. Потебні

Смакуйте цей корисний овоч, оберіть рецепт для новорічного столу та здивуйте близьких незвичними назвами.

Ну а найпопулярніші страви з картоплі – пюре та деруни – теж мають чимало регіональних назв. Але то уже окрема тема!