Этот заморский овощ – картофель – в Украине прижился во всех регионах и стал основой для многих блюд – будничных и праздничных. А также получил разные названия в регионах Украины. 24 Канал предлагает узнать, какие варианты названий бытуют у нас.

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Как называют картофель в разных регионах Украины

Картофель – важный элемент рациона украинца. Из него готовят первые, вторые блюда, салаты, блины и даже десерты – на будничный и праздничный стол. Ну и конечно – картофель был на рождественском и будет на новогоднем столе.

Ну а названия, которые дали украинцы картофелю, – поражают, смешат, удивляют и завораживают. Варианты происходят от названий стран или регионов, откуда распространился картофель.

Слово "картошка" – через польский и русский языки слово заимствовано из немецкого – Kartoffel. Это название является ботаническим названием овоща.

Так называют овощ на Левобережье и значительной части Правобережья, а еще есть такие варианты названия – картоха, картопа, картохи, картохли, картошка.

На Подолье, Надднестрянщине и Буковине самое распространенное название – картошка и варианты этого слова – барабуля, буля, боля, барабий, барабиль, барабин, бараболе, барболька, барабона.

Народная поговорка гласит: "Їмо бараболі й не клянемо долі".

Как у вас называют картофель: смотрите видео

Больше всего названий имеет Закарпатье, которые взяли из словацкого и венгерского языков – поэтому там потребляют бандуру и бандурку. "Бандурки печені – ми на те навчені" – говорят в народе.

А также – крумпли или кромпли, грумпли, груля, кумпитера, компитеры, комперя.

На Закарпатье известно и другое название – рипа. Возникло оно, точнее сохранилось, поскольку картофель заменил более древний овощ – репу.

В то же время на Покутье, что на Ивано-Франковщине, картофель называют мандебуркой, а сокращенно – буркой, бурешкой. Слово сводится к названию немецкого города Магдебург, откуда распространился этот сорт картофеля. На Покутье изредка употребляют еще одно удельное название картофеля – биб.

На Черниговщине, правобережном Полесье, Волыни, части Галичины картофель называют бульбой – больба, бульва, булька, бульбак, бульбан, бульбах, бульбеґа, бульбица.

Карта "картофельных" названий Украины / Инфографика Института языкознания имени А.А. Потебни

Смакуйте этот полезный овощ, выберите рецепт для новогоднего стола и удивите близких необычными названиями.

Ну а самые популярные блюда из картофеля – пюре и деруны – тоже имеют немало региональных названий. Но это уже отдельная тема!