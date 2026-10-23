Чому не "касирша": як українською назвати жінку за касою

Одне слово може видати мовну звичку, яку ми перейняли, навіть не замислюючись. І виразно її можна побачити в тому, як ми називаємо професії.

У магазині вам видали чек, ви забрали решту й подякували працівниці за обслуговування. А як правильно її назвати: "касиршею" чи "касиркою", розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як українською сказати "касирша"?

Чимало професій, як не прикро, називають із помилкою за російською моделлю словотворення. Але сучасна українська мова має свої відповідники.

Людину цієї професії ми зустрічаємо щодня – і у великому супермаркеті, і в маленькій крамниці, але називаємо з помилкою – "касирша".

Зверніть увагу! Раніше ми писали про іншу поширену помилку в назві професії, яку чуємо щодня – продавщиця.

Слово "касирша" утворене від іменника "касир" за допомогою суфікса "-ш-". Такий спосіб творення назв жінок за професією характерний для російської мови: тренерша, секретарша, парикмахерша.

В українській "касирша" теж зустрічається в розмовному мовленні та художніх текстах. Наприклад, слово можна зустріти в українській класичній літературі. У творах Володимира Винниченка є форма "касирша".

Втім, у сучасних словниках її подають як розмовну або ненормативну.

Український відповідник – касирка. Це звична назва жінки, яка працює з грошима, приймає оплату або обслуговує касу.

Наприклад:

Касирка видала покупцеві решту.

У супермаркеті працює досвідчена касирка.

Якщо стать працівника не має значення або йдеться про посаду загалом, можна сказати – "касир". Але коли потрібно назвати саме жінку, природно й нормативно звучить "касирка".

Як утворюються фемінітиви в українській мові?

Філолог Олександр Авраменко пояснює, що жіночі назви професій в українській мові утворені за допомогою суфіксів: -ин(я), -ес(а), -к(а), -иц(я): кравчиня, поетеса, лікарка, виконавиця.

Але не завжди можна утворити жіночу назву професії, як-от електрик чи мер. Щоб вказати на стать, слід додати слово "пані".

Творіть правильні варіанти і говоріть українською!