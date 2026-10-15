Слово "продавщиця" багатьом знайоме, але в українській є природніші відповідники. Розповідаємо про них із посиланням на biblioteka_nekrasova_kiev.

Як українською назвати жінку, яка працює у крамниці?

Позбуватися мовних кальок не означає відмовлятися від звичних слів заради незвичних. Важливо помічати, коли російська модель непомітно закріплюється в нашому мовленні, і добирати українські відповідники. Один із таких випадків – назва професії жінки, яка продає товари.

Українською правильно – "продавчиня". Саме так називаємо жінку, яка продає товари в магазині, на ринку чи в іншому торговельному закладі. Слово зафіксоване в українських словниках як фемінітив до іменника "продавець".

Згідно з нормами чинного Українського правопису, творення слів за допомогою суфікса -ин- є найбільш продуктивним і правильним для назв професій. До прикладу: видавець – видавчиня, майстер – майстриня, філолог – філологиня.

Чому ж "продавщиця" звучить так звично? Через тривалий вплив російської мови ця форма закріпилася в повсякденному мовленні. І, як не дивно, саме цей фемінітив дуже популярний.

Попри повсякчасне використання сьогодні українських фемінітивів, не всі їх люблять. У Класифікаторі професій України є лише назва – "продавець", і її можна використовувати як щодо жінки, так і щодо чоловіка.

Продавець-консультант в магазині одягу / Magnifik

А чи можна сказати "крамарка"? Таке слово теж існує, але має свої відтінки значення: "крамар" – це традиційна назва торговця, того, хто займається торгівлею, як і "крамниця" у значенні – "магазин".

У сучасному повсякденному мовленні, коли йдеться про працівницю магазину, найточніше сказати – "продавчиня".