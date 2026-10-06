Не "в кінці кінців": добираємо доречні українські відповідники

Іноді російську фразу ми не перекладаємо, а просто переносимо в українську – слово за словом. Начебто все зрозуміло, але фраза все одно звучить неприродно.

Фраза "в кінці кінців" – хороший приклад: зрозуміла, звична, але калькована. А як її замінити українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".

"В кінці кінців" – як правильно перекласти українською?

Кальки часто приживаються в мовленні непомітно. Ми чуємо конструкцію десятки разів, звикаємо до її звучання, а потім уже не замислюємося, звідки вона прийшла. Саме так сталося з висловом "в кінці кінців" – дослівним відтворенням російського "в конце концов".

В українській така конструкція вважається невдалою. Натомість маємо кілька природних варіантів – і вибір залежить від того, який відтінок хочемо передати.

Найпростіші й найприродніші відповідники:

"кінець кінцем",

"зрештою",

"врешті-решт".

Зверніть увагу! Слово "зрештою" пишемо разом, коли це прислівник. А от "з рештою" – це вже зовсім інше: "поговорили з рештою учасників".

Коли яке слово використовувати?

Кожне слово має свій "відтінок", і варто врахувати ситуацію, коли його використати, щоб точно передати зміст.

"Зрештою" – коли підбиваємо підсумок. Це слово передає значення "після всього", "нарешті", "врешті-решт.

"Зрештою, ми таки домовилися".

"Врешті-решт / урешті-решт" – коли хочеться підкреслити результат:

"Врешті-решт він погодився".

"Кінець кінцем" – теж український варіант. Він також означає підсумок, завершення певної ситуації:

"Кінець кінцем усе владналося."

Саме ця враза може використовуватися як емоційний вигук, який означає – "почуй мене", "дослухайся".

Але тут є маленький нюанс. Не завжди треба шукати буквальний відповідник. Залежно від ситуації "в конце концов" можна передати словами "так чи інакше", "хоч-не-хоч", "рано чи пізно", "як не крути".

Тож наступного разу, коли на язику вже готове "в кінці кінців", зупиніться на секунду. Можливо, українська тут має значно цікавіший варіант.