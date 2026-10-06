Фраза "в кінці кінців" – хороший пример: понятная, привычная, но калькованная. А как ее заменить на украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".

"В кінці кінців" – как правильно перевести на украинский?

Кальки часто незаметно приживаются в речи. Мы слышим конструкцию десятки раз, привыкаем к ее звучанию, а потом уже не задумываемся, откуда она взялась. Именно так произошло с выражением "в кінці кінців" – дословным воспроизведением русского "в конце концов".

В украинском языке такая конструкция считается неудачной. Зато у нас есть несколько естественных вариантов – и выбор зависит от того, какой оттенок мы хотим передать.

Самые простые и естественные соответствия:

"кінець кінцем",

"зрештою",

"врешті-решт".

Обратите внимание! Слово "зрештою" пишется слитно, когда это наречие. А вот "з рештою" – это уже совсем другое: "поговорили с остальными участниками".

Когда какое слово использовать?

Каждое слово имеет свой "оттенок", и стоит учитывать ситуацию, в которой его следует использовать, чтобы точно передать смысл.

"Зрештою" – когда подводим итог. Это слово передает значение "после всего", "наконец", "в конце концов".

"Зрештою, ми таки домовилися".

"Врешті-решт / урешті-решт" – когда хочется подчеркнуть результат:

"Врешті-решт він погодився".

"Кінець кінцем" – тоже украинский вариант. Он также означает итог, завершение определенной ситуации:

"Кінець кінцем усе владналося."

Именно эта фраза может использоваться как эмоциональное восклицание, означающее – "услышь меня", "прислушайся".

Но здесь есть небольшой нюанс. Не всегда нужно искать буквальный эквивалент. В зависимости от ситуации "в конце концов" можно передать словами "так чи інакше", "хоч-не-хоч", "рано чи пізно", "як не крути".

Поэтому в следующий раз, когда на языке уже готово "в конце концов", остановитесь на секунду. Возможно, у украинского языка здесь есть гораздо более интересный вариант.