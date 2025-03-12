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Освіта Саморозвиток Українською кішки м'явкають чи нявкають: з'ясуймо котячі мовні тонкощі
12 березня, 16:48
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Українською кішки м'явкають чи нявкають: з'ясуймо котячі мовні тонкощі

Олеся Кух
Основні тези
  • В українських словниках наведено правильне слово для звуків, які видають кішки.
  • Слово "м'явкати" ймовірно походить з інших мов, таких як російська та англійська, де використовуються подібні звуки.

Світ тварин дуже цікавий і не завжди зрозумілий людині. А тому ми завжди намагаємося знайти пояснення і зрозуміти їхню поведінку. У тому числі й мову домашніх улюбленців.

Знаєте, що у кожній мові є своє позначення для звуків, які видають тварини. Це залежить від фонетики мови. Які ж звуки видають кішки та як вони пишуться українською, розповідає 24 Канал.

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Які звуки видає кішка

Кішки – найпопулярніші домашні улюбленці, яких можна вибрати за кольором, породою, розміром і навіть характером. 

А котячі співи навесні свідчать про прихід тепла і весни. Та чи задумувались ви коли-небудь, як правильно назвати українською звуки кота – нявкання, м'явкання чи вавкання?

Як же записати котяче мовлення українською мовою, з'ясуймо? 

За академічним тлумачним "Словником української мови" правильним є слово "няв" – саме воно передає звуконаслідування кішки та відповідає українським фонетичним нормам. Тому українські кішки – нявчать чи кажуть няв-няв!

Слово м'явкати, ймовірно, з'явилося  під впливом інших мов, зокрема російської та англійської, де використовують ці звуки (мяукать, meow).

Це не єдині звуки, які видають кішки, вони можуть видавати:

  • Муркотання / мурчання
  • Трелі і щебетання
  • Гарчання
  • Різноманітні види нявкання
  • Виття (стогін)
  • Шипіння
  • Стрекотіння (клацання)
  • Волання

Ці звуки котячої комунікації передають настрій пухнастика. Найчастіше коти нявкають коли хочуть їсти, уваги, почистити лоток чи їх щось турбує. І ці звуки, переважно, використовують для комунікації з людьми.

Найприємніший звук – муркотання. Він має терапевтичний ефект для людини.

Користь від муркотання: дивіться відео

Насолоджуйтеся спілкуванням з вашими пухнастиками і знайте, що українською вони нявкають!

 Важливо вдосконалювати свою українську і можна починати з імен, як, наприклад, яку правильну форму мають імена Вєра, Маріна і Ксюша.