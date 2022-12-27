Кількість книг в Україні, виданих російською мовою, суттєво зменшилася

В Україні після 24 лютого значно скоротилася кількість нових російськомовних книг. Так, видань мовою агресора поменшало аж на 60%.

За даними Держкомтелерадіо, станом на 15 грудня у нашій державі видали близько 7100 книг і брошур загальним тиражем понад 6 мільйонів примірників. Серед них – близько 5800 видань тиражем понад 5 мільйонів примірників – українською мовою.

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В Україні значно скоротилася кількість книг російською

Понад 600 видань накладом майже 400 тисяч у 2022 році в Україні надрукували російською мовою. У порівнянні з 2021 роком кількість виданих цьогоріч російськомовних книг зменшилася на 60%. Тиражі натомість впали на майже 70%.

Що цікаво: книги, які законно ввезли в Україну до початку війни, не заборонені до розповсюдження.

Проте у березні 2022 року Держкомтелерадіо призупинив видачу та зупинив дію дозволів на ввезення книг з Росії.

До слова, 19 червня Верховна Рада України погодила заборону російських книг, а також імпорт та розповсюдження видань з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій України.

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