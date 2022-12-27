Кількість книг в Україні, виданих російською мовою, суттєво зменшилася
Джерело:Держкомтелерадіо
В Україні після 24 лютого значно скоротилася кількість нових російськомовних книг. Так, видань мовою агресора поменшало аж на 60%.
За даними Держкомтелерадіо, станом на 15 грудня у нашій державі видали близько 7100 книг і брошур загальним тиражем понад 6 мільйонів примірників. Серед них – близько 5800 видань тиражем понад 5 мільйонів примірників – українською мовою.
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В Україні значно скоротилася кількість книг російською
Понад 600 видань накладом майже 400 тисяч у 2022 році в Україні надрукували російською мовою. У порівнянні з 2021 роком кількість виданих цьогоріч російськомовних книг зменшилася на 60%. Тиражі натомість впали на майже 70%.
Що цікаво: книги, які законно ввезли в Україну до початку війни, не заборонені до розповсюдження.
Проте у березні 2022 року Держкомтелерадіо призупинив видачу та зупинив дію дозволів на ввезення книг з Росії.
До слова, 19 червня Верховна Рада України погодила заборону російських книг, а також імпорт та розповсюдження видань з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій України.
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Українських поетів номінували на американську премію Pushcart – 2022
- Американське видавництво River Paw Press оголосило номінантів на премію Pushcart у 2022 році.
- До цього списку потрапили й українці.
- Серед номінантів – українські поетки Елла Євтушенко з віршем BuchaMassacre та Людмила Херсонська з віршем "Війна. День перший" у перекладі Ольги Лівшин. Також – поет Олаф Клеменсен з віршем без назви та американська поетка українського походження Джулія Кольчинська-Дасбах з віршем "Україно, рідна". Усі твори опубліковані в антології "Соняшники: українські вірші про війну, спротив, надію та мир".
- До слова, Премія Pushcart Prize: Best of the Small Presses series – почесний літературний проєкт Америки.