Передмову до видання написав український письменник Андрій Курков. Співавторами стали культуролог Андрій Пучков, історик Максим Яременко та мистецтвознавиці Діана Клочко й Мирослава Мудрак.
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Що це за книга
Книга "Скарби України: культурна спадщина народу" коштує 25 фунтів. Вона побачила світ у листопаді у британському видавництві Thames & Hudson.
Видання має вісім розділів. Вони викладені у хронологічному порядку.
Книга розповідає про українське мистецтво та спадщину: починаючи від скіфського золота, візантійських ікон, завершуючи шедеврами авангарду та творами мистецтва після Помаранчевої революції.
Книга про культурну спадщину України "Скарби України: культурна спадщина народу" / фото: Thames & Hudson
Ця актуальна нова книга знайомить нас із більш ніж 100 будівлями та предметами мистецтва, від доісторичних часів та епохи бароко до сучасного бомбосховища, у країні, яку ми нарешті бачимо серцем Європи,
– зазначив критик Джейсон Фараго.
До слова, кошти, отримані від продажів цієї книги, видавець обіцяв передати Українському ПЕН для підтримки місцевих музеїв.
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Книга року BBC – 2022 назвала переможців
- Книгою року BBC – 2022 став роман "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрія Сем'янківа (MED Goblin), видавництво "Віхола", Київ.
- У номінації Дитяча книга року BBC – 2022 перемогла книга "Примари Чорної діброви" Андрія Бачинського, "Видавництво Старого Лева".
- Премію у номінації Книга року ВВС – Есеїстика – 2022 здобула книга "Дикий Захід Східної Європи" Павла Казаріна, видавництво "Віват", Харків.