Передмову до видання написав український письменник Андрій Курков. Співавторами стали культуролог Андрій Пучков, історик Максим Яременко та мистецтвознавиці Діана Клочко й Мирослава Мудрак.

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Що це за книга

Книга "Скарби України: культурна спадщина народу" коштує 25 фунтів. Вона побачила світ у листопаді у британському видавництві Thames & Hudson.

Видання має вісім розділів. Вони викладені у хронологічному порядку.

Книга розповідає про українське мистецтво та спадщину: починаючи від скіфського золота, візантійських ікон, завершуючи шедеврами авангарду та творами мистецтва після Помаранчевої революції.

Книга про культурну спадщину України "Скарби України: культурна спадщина народу" / фото: Thames & Hudson

Ця актуальна нова книга знайомить нас із більш ніж 100 будівлями та предметами мистецтва, від доісторичних часів та епохи бароко до сучасного бомбосховища, у країні, яку ми нарешті бачимо серцем Європи,

– зазначив критик Джейсон Фараго.

До слова, кошти, отримані від продажів цієї книги, видавець обіцяв передати Українському ПЕН для підтримки місцевих музеїв.

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Книга року BBC – 2022 назвала переможців

У 2022 році в Україні, попри повномасштабну війну, таки визначили книги року. Так, BBC News Україна оголосила переможців премії.