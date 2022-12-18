У 2022 році фіналістами премії стали 15 видань у трьох номінаціях. Редакторка BBC News Україна та член журі Марта Шокало розповіла, що навіть у час війни варто було проводити конкурс, адже книжки й зараз видають, купують і читають.

Читайте Книга року ВВС – 2022: які видання потрапили до коротких списків премії

Хто переміг у 2022 році Книгою року BBC – 2022 став роман "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрія Сем'янківа (MED Goblin), видавництво "Віхола", Київ. ​

Переможці книги року – 2022 / BBC Марта Шокало заявила, що такого захопливого сюжету в українській літературі не було давно. "Танці з кістками" має всі шанси стати бестселером не лише в Україні, а й за її межами, щойно її перекладуть іншими мовами. Це Breaking Bad по-українськи",

– наголосила член журі.

Журналісти ВВС змогли додзвонитися до Андрія Сем'янківа, який зараз перебуває на фронті.

Мені бракує слів. Це як з паралельного світу якась новина вклинилася. Не віриться. Я тільки можу подякувати людям, яким було цікаво, які ризикнули почитати дебютанта в художній літературі,

– сказав Сем'янків. У номінації Дитяча книга року BBC – 2022 перемогла книга "Примари Чорної діброви" Андрія Бачинського, "Видавництво Старого Лева". ​

Переможці книги року – 2022 / BBC

Автор, дізнавшись про перемогу, заявив, що "ця війна, оці всі події не ламають вас, а відповідно – не ламають нас. Це дає нам, авторам, і наснагу, і силу, і бажання далі писати й творити. І показує, що ми все це робимо не просто так".

Премію у номінації Книга року ВВС – Есеїстика – 2022 здобула книга "Дикий Захід Східної Європи" Павла Казаріна, видавництво "Віват", Харків. ​

Переможці книги року – 2022 / BBC

Павла Казаріна журналісти ВВС також змогли видзвонити з фронту, де він зараз перебуває.

Для мене справді дуже важливо, що книга пережила 24 лютого. І якщо, на думку моїх колег, на думку поважного журі, вона заслуговує на увагу, то це означає, що деякі речі, які були сформульовані впродовж останніх восьми років, ті зміни, які відбулися з нами з 14 – го до 22 – го року, вони є справді важливими",

– наголосив Павло Казарін.

До слова, цього року BBC News Україна порушила традицію, оголосивши переможців не у прямому ефірі в Києві, а віртуально на своєму сайті bbc.ua. Переможець у кожній номінації отримає 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті. До теми Знання – також зброя: 10 найкращих книг з історії для українців Журі конкурсу

Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія";

Віталій Чепинога, блогер;

Вадим Карп'як, телеведучий;

Світлана Пиркало, радниця з питань культури ЄБРР;

Марта Шокало, головна редакторка ВВС News Україна.

Цьогоріч премію Читач року не вручали.

Переможці минулих років

2021

Артем Чех "Хто ти такий?" (Книга року BBC);

Петро Яценко "Союз Радянских Речей" (Дитяча книга року);

Андрій Содомора "Про що писати…" (Книги року - Есеїстика).

2020

Сергій Сергійович Saigon "Юпак" (Книга року ВВС);

Уляна Чуба "Мед і Паштет – фантастичні вітрогони" (Дитяча Книга року ВВС);

Оксана Забужко "Планета Полин" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2019

Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС);

Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС);

Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).

2018

Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС);

Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС);

Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2017

Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС);

Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).

2016

Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC);

Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC);

Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС);

Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС);

Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC);

Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС);

Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС);

2011 – Володимир Рутківський, "Cині води";

2010 – Сергій Жадан, "Ворошиловград";

2009 – Іздрик, "ТАКЕ";

2008 – Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю";

2007 – Володимир Діброва, "Андріївський узвіз";

2006 – Сергій Жадан, "Капітал";